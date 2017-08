Musikalischer Dialog zwischen Alphorn und Akkordeon

Baden-Baden - Fortgesetzt wurde am Sonntag vom Klinikum Mittelbaden die Reihe "Kultur auf dem Schafberg". Die Akteure der Veranstaltung, Alphornsolist Karlheinz Eisen und Rainer Wagenmann, Akkordeon und Piano, ließen gemeinsam mit dem Publikum den Nachmittag zu einem großartigen Miteinander werden. Präsentiert wurden musikalische Zwiegespräche zwischen Alphorn, Akkordeon und Piano, moderiert und unterlegt mit Texten von Albert Waizenegger.

Gedichte, Gedanken, Hintersinniges, Tröstliches und Humorvolles, das alles brachte Waizenegger zum Vortrag. Er konnte auch zur Entstehungsgeschichte von so manchem Lied viel Wissenswertes beitragen. So soll der Arrangeur Friedrich Schröder, als für den Film "Sieben Ohrfeigen" ein paar Takte Musik fehlten, die Melodie für den nächsten Tag zugesagt haben. Dem Künstler wollte aber partout nichts einfallen. Erst als am nächsten Tag die Stars des Films vor Schröders Tür standen, soll es schnell gegangen sein, und der Filmhit "Ich tanz mit dir in den Himmel hinein" war geboren.

Das für das kulturelle Ereignis auf dem Schafberg vorbereitete Repertoire konnte als umfassend bezeichnet werden. Einen ersten Erfolg landete Eisen mit seiner Darbietung "Das Tal von uns allen", intoniert auf dem Alphorn. Der Titel stammt aus der Feder von Wolfgang Terhag, einem ehemaligen Redakteur des SWR. Die Musiker spielten Herzens-Melodien und sehr bekannte Filmschlager aus einer der erfolgreichsten Kinospielzeiten von 1931/32 bis 1941. So richtig Spaß hatte das Publikum mit den dargebotenen Volksliedern wie "Ich weiß nicht was soll es bedeuten" oder "Am Brunnen vor dem Tore", die kräftig mitgesungen wurden.

Auch beim Dialog zwischen Alphorn und Akkordeon waren die Besucher aufgefordert mitzumachen. Das Vogelgezwitscher kam vom Band. Das Kuhglockenläuten übernahmen Konzertbesucher in der ersten Reihe. Die Kugel in der landestypischen Tonschüssel ließ Marion Gärtner vom Klinikum Mittelbaden kreisen. "Berglandschülbi", so lautete der Titel des Musikstücks aus den Schweizer Bergen.

Beide Musiker sind mit ihrer Kunst weit über die Region Baden hinaus bekannt und konnten auch schon auf internationaler Ebene Lorbeeren einheimsen. Sie verstärken unter anderem seit vielen Jahren die von Waizenegger gegründete und betreute Schulaktion "Klosterschüler bereiten Freude mit ihrer Musik".