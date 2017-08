Dem Gärtner machen Dahlien viel Arbeit

Kuppenheim

"Musiksommer" in Kuppenheim Kuppenheim (ar) - Der erste "Musiksommer" in Kuppenheim zur Belebung des Friedensplatzes hat guten Zuspruch gefunden. Wenn es nach den Initiatoren Joachim und Lothar Kolles geht, soll sich die Veranstaltung, die einem sozialen Zweck dient, etablieren (Foto: ar).

Kandidaten stehen bereit Gaggenau (tom) - Ein Jahr vor seinem Jubiläum steckt der Unimog-Club Gaggenau in seiner schwersten Krise. Der Vorstand will am 16. September seinen Rücktritt erklären. Nun präsentiert Hans-Jürgen Wischhof, Nestor des Clubs, eine Kandidatenriege für alle Vorstandsposten (Foto: hap).

Mit BMW durch Russlands Weiten Gaggenau (vgk) - Am Ende werden es für Hubert Krug 12 163 gefahrene Kilometer gewesen sein. Der Hördener, der mittlerweile in Waldbronn lebt, ist alleine und mit seinem Motorrad, einer BMW 1200 GS mit 112 PS, in Russland unterwegs - auf den Spuren eines Großonkels (Foto: vgk).