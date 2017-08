Lebenselixier aus 680 Metern Höhe

Baden-Baden - Stadtwerkemitarbeiter Peter Riedinger steht vor einer großen Stahltür in einer Steinmauer irgendwo mitten im Baden-Badener Stadtwald - in der Nähe des Gebiets, das Ortskundige als Rote Lache kennen. Hinter der eisernen Sperre, die sich nur mit viel Mühe öffnen lässt, verbirgt sich ein mehr als zwei Kilometer langes Tunnelsystem, gefasst in einen Gang, in dem aufrechtes Stehen kaum möglich ist.

Immer wieder sind an den Seiten des Ganges kleine Stollen, in denen sich Wasser sammelt. Doch das ist nicht irgendein Wasser - es handelt sich um das Trinkwasser für Baden-Baden. Denn der fast 140 Jahre alte Gang hinter der Eisentür ist der Baden-Badener Quellstollen, gebaut zwischen 1877 und 1878. Er war zusammen mit den zugehörigen Unterbrecherschächten und einem mehrere Kilometer langen Leitungsnetz das erste System, das Baden-Baden zentral mit Wasser versorgte.

Und bis heute hat sich daran nicht viel geändert. Freilich gibt es mittlerweile auch ein Grundwasserwerk in Sandweier, und es wurden einige Hochbehälter und Filteranlagen zwischengeschaltet, doch im Grunde verrichtet das Quellsystem zwischen Rote Lache und Plättig noch immer genauso seine Arbeit wie vor mehr als 100 Jahren.

Das Wasser sickert aus dem Sandstein des Höhenzugs an rund 40 Stellen in die Quellfassungen. Die ältesten sind über den Stollen miteinander verbunden. Von hier aus läuft es über Leitungen zu den sogenannten Unterbrecherbauwerken. Sie sollen den Druck aus der Leitung nehmen, denn der wäre im Tal viel zu hoch, wenn das Wasser ungebremst aus einer Höhe von knapp 680 Metern hinabschießen würde. Auch so beträgt der Druck auf dem Höhenniveau der Oos immer noch 20 Bar.

"Das ist immer noch sehr hoch", sagt Riedinger, "aber es ist gerade so viel, dass das Wasser auf der anderen Talseite den Anstieg zum Merkurbehälter noch ohne den Einsatz von Pumpen schafft". Deutlich jünger als die Quellbauwerke sind die Reinigungseinrichtungen - sie wurden teilweise erst nach dem Orkan Lothar gebaut, denn der knickte im Stadtwald so viele Bäume um, dass deren natürliche Schutzfunktion für das Wasser fehlte, wodurch seither bei starken Niederschlägen Sand- und Schlammpartikel mit ins Wasser gespült wurden, was zu einer Trübung führte.

Doch viel wichtiger sind die in den Entsäuerungsanlagen verbauten Kalkbottiche, durch die das Wasser geleitet wird. Denn da das Wasser nur kurz im Waldboden ist, verliert es nicht viel der in ihm gebundenen Kohlensäure und ist somit sehr weich, was zu einer starken Korrosion in den Leitungen führen würde.

Die Stadtwerke müssen es daher künstlich härten. Dennoch sorgt die Quellentnahme mitten im unberührten Wald auf den Höhenlagen laut Riedinger für eine sehr gute Wasserqualität. Auch wenn man das so heute nicht mehr machen würde.

Denn rein wirtschaftlich gesehen ist ein Grundwasserwerk, über das die Stadt seit 1915 zusätzlich verfügt, die bessere und sinnvollere Option. Auch weil die Schüttung der Quellen im Zuge der Niederschlagsmengen und Jahreszeiten stark schwankt, zwischen 2000 Kubikmeter pro Tag im Sommer und 8500 Kubikmeter im Winter. Zudem gibt es zwischen den einzelnen Quellen extreme Verschiebungen der Härtegrade je nach Standort, erklärt Riedinger. Hinzu kommt die aufwendige Quellfassung die deutlich mehr Bauwerke erfordert, die zunächst errichtet und später unterhalten werden müssen. "Doch wir haben das System und wir behalten es. Wir haben so das Beste aus beiden Welten", resümiert Riedinger.