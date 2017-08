Mobile Retter: Stuttgart sieht Klärungsbedarf

Baden-Baden - Aus Sicht des Innenministeriums gibt es noch eine Menge Klärungsbedarf, bevor in der Kurstadt und anderswo mobile Retter ihre Arbeit aufnehmen können. Das geht aus einem Schreiben des Ministeriums an Grünen-Stadtrat Günter Seifermann hervor. Dieser hatte die Berichterstattung im BT über rechtliche Hürden, die dem durch eine App unterstützten Einsatz von Rettungshelfern entgegenstehen, zum Anlass für eine Anfrage an die Landesregierung genommen.

Unter der Überschrift "Rechtliche Hürde kostet Menschenleben - Mobile Retter können nicht starten" hatte das BT berichtet, dass eine App auf dem Handy, mit der fachlich ausgebildete Menschen im Falle eines Notfalls alarmiert werden könnten, der in ihrer unmittelbaren Umgebung passiert, in Baden-Württemberg derzeit noch nicht eingesetzt werden darf. Der Grund: Anders als in Bayern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, wo die mobilen Retter bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit versichert sind, gibt es in Baden-Württemberg seit längerer Zeit Gespräche über das Thema, aber noch keine Lösung.

Derzeit würden im Land drei verschiedene App-Alarmierungssysteme getestet. "Tatsächlich sind aus unserer Sicht wichtige Fragen noch nicht abschließend geklärt", heißt es im Schreiben des Ministeriums. Es fehlten noch entscheidende Informationen von einzelnen Projektträgern. Dabei gehe es einerseits um Fragen des Datenschutzes beim Umgang mit den Patientendaten. Eine Abstimmung mit dem Datenschutzbeauftragten sei nötig. Die drei Projektverantwortlichen der App-Tests seien gebeten worden, Datenschutzkonzepte zu übermitteln. "Bisher liegt jedoch lediglich ein Konzept vor", heißt es im Schreiben des Ministeriums.

Zudem gebe es noch Klärungsbedarf bei der Frage der Versicherung der Ersthelfer. Darüber gebe es "auf Fachebene einen konstruktiven Austausch". Schließlich gelte es auch noch zu klären, wie das Zusammenspiel bestehender Helfer-vor-Ort-Systeme und der neuen App-Alarmierung funktionieren solle. "Die Behauptung, dass rechtliche Hürden in Baden-Württemberg Menschenleben kosten, weise ich entschieden zurück", endet das Schreiben aus Stuttgart.

Dass die rechtlichen Hürden beim Tag für Tag Menschenleben kosten dürften, hatte das BT in seinem Artikel anhand von Zahlen dargelegt. Demnach erleiden deutschlandweit durchschnittlich fast 100000 Menschen pro Jahr einen Herz-Kreislaufstillstand. 70000 Opfern passiert der Notfall vor Zeugen. Bei gerade mal 20000 greift einer der Augenzeugen ein, doch nur die Hälfte dieser Erste-Hilfe-Maßnahmen fruchten. Mit dem Einsatz der App könnte man die Zahl der Todesfälle nach Schätzungen von Experten senken. Im rheinland-pfälzischen Germersheim beispielsweise, wo die App seit Anfang 2016 im Einsatz ist, gab es innerhalb des ersten Jahres 135 erfolgreiche Einsätze. Auch in der Kurstadt könnte die App nach Auskunft des DRK-Rettungsdienstes und der leitenden Notärztin jederzeit starten. Sie haben 50 Freiwillige zur Hand, die sich gerne per App alarmieren lassen würden - doch die oben genannten rechtlichen Hürden blockieren den Einsatz des Rettungssystems.

