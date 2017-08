Charmante Idylle abseits des Trubels

Baden-Baden - Schön renovierte Altbauten in zarten Farben, gusseiserne Balkongeländer, hölzerne Fensterläden, viel Grün: Die Merkurstraße wartet auf ihren rund 200 Metern Länge mit malerischen Details auf - und mit einem vielfältigen Geschäftsleben. Läden und Betriebe, Hotels und sogar ein Kindergarten locken die Menschen den Berg hinauf: 15 Höhenmeter sind zwischen dem ersten und letzten Haus der kleinen Straße zu überwinden.

Vereinzelte Radfahrer, die verbotenerweise gegen den Verkehr durch die Einbahnstraße kurven, kommen auf dem Weg nach oben bis zur Stephanienstraße kräftig ins Strampeln - oder steigen doch noch ab. Die entgegengesetzte Strecke in Richtung Augustaplatz hingegen verlockt zur rasanten Fahrt. Das zeigt sich auch kürzlich an einem Vormittag, als zwei Jungen jauchzend und auf ihren Skateboards sitzend den Gehweg hinunterrollen.

Danach wird es aber schnell wieder ruhiger in der Straße. Von den Touristenmassen, die sich am Rande des Augustaplatzes die Lichtentaler Straße entlangschieben, biegen nur wenige in die Merkurstraße ab. Das bestätigt auch Nico Litke, Mitarbeiter im Lampengeschäft Candela. Laufkundschaft gebe es eher wenig.

Wer in die Straße kommt, tut das meist gezielt: Er ist vielleicht auf dem Weg zu einem der Hotels, will sich in einem der beiden Friseurgeschäfte die Haare schneiden lassen, in einem der Restaurants essen. Oder sein Ziel ist eines der oft edlen Geschäfte. Davon gibt es inzwischen einige, das Angebot reicht von den Designerlampen über Schmuck und Uhren bis hin zu Maßschuhen und -kleidung.

Dabei ist die Straße durchaus nicht lang, in zwei Minuten hat man sie mit Leichtigkeit durchquert. Wer die Strecke zurücklegt, kann nicht nur einen Blick in idyllische Seitengässchen werfen, sondern stößt auch in der Merkurstraße selbst auf viel Grün: Pflanzkübel begrenzen im unteren Bereich die Gehwege, Blumenkästen zieren Fenster und Balkone, Glyzinien ranken an einigen Fassaden.

In den letzten Jahren habe die Straße viel dazugewonnen, meint Steffen Ursinus, Seniorchef des Hotels Merkur. Er macht gerade eine kleine Pause und steht neben dem üppig mit Blumen dekorierten Merkurbrunnen, für den sein Hotel schon vor Jahren die Patenschaft übernommen hat. "Charmant, klein und fein" ist Ursinus' Umschreibung für die Straße, in der er seit mehr als 20 Jahren arbeitet.

Sogar noch länger, seit 24Jahren, frisiert Erika Sigg in der Merkurstraße bereits ihre Kundinnen. Mittlerweile betreibt sie den "Merkur-Friseur" gemeinsam mit ihrem Sohn Norbert Sigg. Die beiden erinnern sich an die abwechslungsreiche Vergangenheit der Straße. Ein Vergolder sei hier ansässig gewesen, ein Blumen- und ein Perückenladen, ja sogar einen kleinen Supermarkt und ein Tanzlokal habe es gegeben. Heute noch ein Problem sei das Parkverhalten, berichtet Erika Sigg: Ständig würden Autos in der schmalen Straße in Halteverboten abgestellt. "Wenn die Feuerwehr einmal durchmüsste, wäre es eine Katastrophe." Glücklicherweise sind an diesem Vormittag keine Notfälle in Sicht.

Ein paar Meter weiter ist Kinderlachen zu hören, in einem Außenbereich wird fröhlich gespielt. Hier ist der evangelische Altstadt-Kindergarten angesiedelt. Insgesamt 60 Kinder besuchen die Einrichtung, die laut Leiterin Anita Engert auf eine über 150-jährige Tradition zurückblicken kann. In den zwei Kindergarten-Gruppen und der Kleinkind-Gruppe für unter Dreijährige geht es wohl fast so international zu wie in den Hotels der Straße: Fast 80Prozent der Kinder haben laut Engert einen Migrationshintergrund. An die 30Nationalitäten gebe es in der Einrichtung, in der ein Schwerpunkt auf Sprachförderung und interkulturelle Begegnung gelegt werde. Zu Verständigungsproblemen der Kinder untereinander kommt es Engert zufolge übrigens kaum: Das funktioniere ausgezeichnet - gelacht und gespielt wird eben überall gleich.