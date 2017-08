Gefährlicher Praxismüll liegt offen neben Glascontainer Von Harald Holzmann Baden-Baden - Neben einem Altglascontainer in Sandweier sind in der vergangenen Woche mehr als 360 Glasflaschen mit Abfällen aus einer Arztpraxis entsorgt worden - viele davon noch halb voll mit Arzneimitteln. Die Polizei ermittelt. Im Visier der Fahnder dürften eine Praxis in der Innenstadt und der Mitarbeiter einer Hausmeisterfirma stehen. Am vergangenen Freitagabend hat Grünen-Stadtrat Jürgen Louis den brisanten Fund gemacht: 13 Plastiksäcke, gefüllt mit braunen und durchsichtigen Glasflaschen. Darin: Reste von Reagenzien für Bluttests, Kontrastmittel für die Röntgen- und die Magnetresonanztherapie, das Betäubungsmittel Lidocain, Kochsalzlösung und 70-prozentiger Alkohol. Er habe die Säcke zur Sicherheit mit nach Hause genommen und nach dem Wochenende das Umweltamt informiert, sagt Louis. "Ich habe die Flaschen gezählt - es waren mehr als 360." Auf jeder stehe deutlich der Hinweis: Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. "Die Altglascontainer stehen direkt neben dem Hintereingang zur Rheintalhalle, nur wenige Meter entfernt von Jugendtreff, Kindergarten und Bolzplatz", so Louis weiter. Selbst wenn die Flaschen im Container gelandet wären, wäre das nicht richtig gewesen. Die darin enthaltenen Abfälle müssen nämlich anders entsorgt werden. Besonders brisant: In mehreren Säcken fand Louis Hinweise auf eine Arztpraxis in der Innenstadt. Von dort dürften die Medikamente stammen. Das Umweltamt der Stadtverwaltung hat gestern am Vormittag Anzeige erstattet. Man habe die Ermittlungen aufgenommen, hieß es von der Polizei-Pressestelle. Louis hat angesichts des brisanten Fundes Zweifel an der allgemeinen Entsorgungspraxis des Unternehmens. Diese sei wohl "höchst fraglich", meinte er gestern. Gegenüber dem BT betonte ein Sprecher der Arztpraxis dagegen, die Entsorgung des Praxismülls über eine Fachfirma sei streng geregelt. In diesem Fall jedoch habe eine externe Hausmeister-Firma eine Aushilfskraft eingesetzt. Dieser Mitarbeiter habe die Materialien nicht fristgerecht zur Entsorgung bereitgestellt. Vermutlich, um diesen Fehler zu vertuschen, habe er "offenbar die Flaschen mit nach Hause genommen und selbst entsorgt", hieß es. Das sei aber kein Fehler der Praxis gewesen. Worte des Bedauerns wegen des Fehlers kamen dem Mediziner auch auf Nachfrage nicht über die Lippen.

