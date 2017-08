Legehennen kommen mit dem Lkw vor Ort

Baden-Baden - Kurz vor 2 Uhr samstagnachmittags biegt ein Lastwagen auf die Winterseite der Yburgstraße in Steinbach ein und hält auf dem Gelände der Raiffeisen-Genossenschaft. Dass die Ladung etwas Besonderes birgt, lässt sich aus den Lüftungslöchern der Klappentür schließen. Kurt Bienek aus Oberkirch befördert lebendes Geflügel, an diesem Tag sind es rund 200 Exemplare.

Der Firmenchef eines Geflügelhofs steigt aus, geht zügig an den hinteren Teil des Lastwagens, um mit einer Stange die Metallklappe zu öffnen. Heftiges Schnattern und Gackern sind zu hören. Erst beim genauen Hinsehen lassen sich hinter den Gittern in braunen Kunststoffkisten die Tiere erkennen - Legehennen verschiedener Rassen. In den gelbfarbigen Käfigen sind junge Entchen untergebracht. Gut geschützte Käfige mit größeren, zart beflaumten Gänseküken sind ebenfalls zu sehen.

"Was wollt Ihr?", fragt Kurt Bienek in etwas borstiger Manier einen Hühnerhalter aus Neuweier. "Fünf Schwarz-Weiß", sagt der Neuweierer, und merkt scherzhaft an: "Futter für den Fuchs." Dann beginnt der Rentner, über die vergangenen Wochen zu erzählen, dass nämlich seit Mitte April der Fuchs dreimal in seinem Hühnerstall ein regelrechtes Massaker unter den Hühnern angerichtet habe. "Wenn der Fuchs im Blutrausch ist, ist er nicht zu stoppen. Es ist grausam, die armen Hühner." Etliche Tiere habe das Raubtier mit abgebissenem Kopf im Stall zurückgelassen. "Wenn ich dann noch mitbekomme, dass Jäger Schießverbote auferlegt bekommen, und in der Zeitung lesen muss, dass Fuchswelpen im Tierheim aufgepäppelt werden, dann ist das für mich eine komplett verkehrte Welt." Zum wiederholten Male ist der Neuweierer Hühnerhalter heute hier vor Ort, um bei Bienek neue Tiere zu kaufen. Denn für ihn sind Eier aus der eigenen Hühnerhaltung die allerbesten. "Die gestempelten Eier will ich nicht", sagt er. Selbstversorgung liege im Trend, weiß Lieferant Kurt Bienek.

Ohne eine Miene zu verziehen, greift der Großzüchter in einen Käfig, zieht ein weißes Huhn mit schwarzer Zeichnung aus dem Gitter, hält es an den Beinen mit dem Kopf nach unten, holt das nächste und so weiter. Die Hühner scheinen diese Übung zu kennen, denn sie verhalten sich ruhig. Vorsichtig verstaut der Händler das Federvieh in die Käfige des Käufers im Kofferraum des Autos. "Was wollt Ihr?", fragt Kurt Bienek den nächsten Kunden. "17 Braune", antwortet Bertwin Jung. Während Kurt Bienek auf die Ladefläche zu den Hühnern klettert, um die Käfige mit der gewünschten Rasse nach vorne zu holen, trägt Bertwin Jung Holzkisten mit Türchen und Ausguck herbei. Wie bei einem Küchenschränkchen öffnet er beide Türchen, und Kurt Bienek setzt jeweils zwei Hühner hinein.

Sein Bruder Manfred Bienek hilft Bertwin Jung, die Holzkästen mit dem Federvieh im Auto unterzubringen. Nachdem Bertwin Jung seine Hühner bezahlt hat, erhält er noch eine Handvoll rosafarbene Ringe. Die bekommen die 22Wochen alten Legehühner später ums Bein, damit der Hühnerhalter das neue und das ältere Federvieh voneinander unterscheiden kann.

Bertwin Jung kennt sich mit Hühnern aus

Im Nu haben die beiden Bieneks ihren Lastwagen mit der Klappe wieder verschlossen. Das Schnattern und Gackern ist verstummt. Innerhalb von nur zehn Minuten haben 22Hühner den Besitzer gewechselt. Die Bieneks haben einen straffen Zeitplan und rauschen mit ihrer gefiederten Ladung wieder davon, um bald schon im nächsten Dorf haltzumachen.

Ortswechsel: Mittlerweile hat Bertwin Jung die Holzkisten mit den Hühnern in seinen Garten in Varnhalt getragen. Während des Transports haben einige der Junghennen schon kleine Eier gelegt. Behutsam passt er den rosaroten Ring an die Hühnerfüße an. Der Stall ist leer und für die Neuankömmlinge sauber geputzt. Neben frischem Sand auf dem Boden gibt es prall gefüllte Futterspender mit extra gemischtem Futter.

Sollte sich einmal Ungeziefer im Hühnerstall ausbreiten, erkennt das Bertwin Jung sofort, wenn sich an den weißen Wänden schwarze Punkte befinden. Dann weiß er, was zu tun ist: Alle Hühner raus ins Gehege, den Stall mehrere Stunden ausräuchern und kalken.

Das Hühnerhaus ist mit zusätzlichen Holzschüben versehen, in denen Stroh liegt. Hier sollen die Hühner ihre Eier hineinlegen. Damit die Neuen lernen, zum Schlafen auf der Stange zu sitzen, muss Bertwin Jung die Hennen einzeln auf die Stangen setzen. Die anderen, älteren Hühner scharren zufrieden im Außengehege. Damit das gackernde Federvieh beschäftigt ist, streut der Rentner regelmäßig Gartenverschnitt in die Einzäunung. "Das sind glückliche Hühner", sagt Bertwin Jung, nachdem er dem Geflügel eine Weile zugeschaut hat, wie es sich genüsslich sonnt. Die Tiere besitzen ein volles Federkleid und einen aufrecht stehenden dunkelroten Kamm.

Der Rentner hat seit seiner Jugend mit Geflügel zu tun. Er gehört dem Kleintierzüchterverein seines Heimatdorfes Steinmauern schon mehr als 40Jahre an, und er weiß daher so ziemlich alles, was man über die Hühnerhaltung wissen muss. Sein Garten grenzt an ein Gebiet, in dem sich ein Rückhaltebecken befindet. Bertwin Jung weiß, dass sich dort in der Wildnis alles tummelt: Füchse, Hasen, Ratten, Mäuse und sogar Rehe.

Besuch von Füchsen hatte er auch schon oft und kann das bittere Gefühl getöteter Hühner durchaus nachempfinden. Die Füchse würden problemlos einen Zaun mit einer Höhe von rund 1,50 Metern überwinden können. Deshalb hat der gelernte Elektriker den Hühnerstall neuerdings mit ausgetüftelter Technik ausgestattet. Kurz nach Einbruch der Dunkelheit, nachdem die Hühner auf ihren Stangen schon längst ihre Schlafposition eingenommen haben, geht elektrisch und durch Solarenergie gespeist eine Klappe am Hühnerstall zu und morgens wieder auf. Mit dem High-Tech-Stall hat der Fuchs keine Chance mehr, den Hühnern eine Feder zu krümmen, zeigt sich Bertwin Jung von der Technik überzeugt.