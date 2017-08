Cité: Der Endspurt rückt näher Von Henning Zorn Baden-Baden - Baulärm liegt über dem Wohngebiet Bretagne in der Cité. An vielen Orten wird gebohrt und gehämmert. Über aktuelle und noch geplante Vorhaben in der Bretagne informierte gestern die Entwicklungsgesellschaft Cité bei einem kleinen Presserundgang. So langsam wird bei der Konversion des ehemaligen Geländes des französischen Militärs der Endspurt erreicht. Bis Ende 2020 wird wohl bis auf das eine oder andere Grundstück an der Allee Cité auch im Gebiet Bretagne fast alles bebaut sein. Die Nachfrage nach Grundstücken und Wohnungen ist weiter hoch. Allee Cité: Hier tut sich einiges. An der Ecke Breisgaustraße ist noch Ende vergangenen Jahres ein Wohn- und Geschäftshaus fertiggestellt worden mit elf Wohnungen und Gewerbeeinheiten, in denen unter anderem ein augenärztliches OP-Zentrum untergebracht ist. Im neuen Haus der Chemieverbände gegenüber des Multiplex-Kinos sind die Mitarbeiter kürzlich eingezogen. Noch in Arbeit ist momentan in der Allee gegenüber der Akademiebühne ein großes Bauträgerprojekt mit 15 Eigentumswohnungen und sechs Gewerbeeinheiten, bei denen es sich vor allem um Büros handeln wird. Die Fertigstellung ist für Frühjahr 2018 geplant. An der Allee Cité gibt es noch drei unbebaute Grundstücke, die die Entwicklungsgesellschaft laut Geschäftsführer Markus Börsig "für passende Interessenten" noch zurückgehalten hat. Man denkt dabei vor allem an hiesige, platzbedürftige Firmen, die man mit dem Angebot einer attraktiven Fläche in der Kurstadt halten will. Baufeld VI: In diesem Areal zwischen Straßburger und Elsässer Straße sollen sechs Mehrfamilienhäuser mit jeweils zehn bis 15 Wohneinheiten entstehen. In vier der Häuser sind nur Mietwohnungen vorgesehen. Auf zwei Grundstücken wird bereits gebaut. In einem Haus, das von einer Projektentwicklungsfirma aus Freudenstadt realisiert wird, sollen im Oktober die ersten Eigentümer einziehen. Die - bereits verkauften - Wohnungen sind zwischen 85 und 110 Quadratmeter (Penthouse 170) groß und haben im Schnitt 3400 Euro je Quadratmeter gekostet. In der Tiefgarage werden auf Wunsch auch drei spezielle Steckdosen zum Aufladen von Elektroautos installiert. Bei der Gestaltung aller Häuser im Baufeld VI gibt es Vorgaben der EG Cite vor allem hinsichtlich der Dachformen, der Fenster und Balkone, um eine "einheitliche Architektursprache" zu erreichen. Elsässer Straße: Zwischen Bretagne-Spielplatz und Elsässer Straße lässt die EG Cité ab nächstem Frühjahr neun Reihenhäuser erstellen - Fertigstellung: Frühjahr 2019. Baufeld VII: Bei diesem letzten noch freien größeren Baufeld in der Cité geht Markus Börsig davon aus, dass die Realisierung eines Baugruppenprojekts - Gemeinschaftswohnanlage "Die Bretonen" mit 26 Wohneinheiten (wir berichteten) - im nächsten Jahr beginnen kann. Außerdem stehen hier sieben Grundstücke für Mehrfamilienhäuser und vier Grundstücke für kleinere Häuser (ein bis drei Wohneinheiten) zur Verfügung, die im kommenden Jahr ausgeschrieben werden.

