Mit Rosenau-Trio in die Welt von Hermann Löns Von Karen Streich Baden-Baden - Das Rosenau-Trio Baden-Baden hatte im Konzertsaal des Parkstifts Hahnhof zu einer musikalisch-literarischen Reise in die Lüneburger Heide eingeladen - und das Publikumsinteresse war groß. Holger Bornschier, Bariton, Joachim Herrmann, Sprecher, und Helga Becker-Winkler, Klavier, entführten ihre Zuhörer mit der Hörfolge "Grün ist die Heide" in die Welt des Dichters Hermann Löns, der seiner Wahlheimat, der Lüneburger Heide, in Tier- und Naturerzählungen ein Denkmal gesetzt hat. Das Rosenau-Trio ist bekannt für seine interessanten und unterhaltsamen Hörfolgen, die Leben und Werke großer Dichter und Komponisten den Zuhörern anschaulich vergegenwärtigen. Die meisten Hörfolgen stammen aus der Feder des Gründers und Namensgebers des Ensembles, Willi Rosenau. 1955 gründete der Bariton, ein gebürtiger Ostpreuße, sein Ensemble. Zusammen mit dem Schauspieler Martin Winkler als Sprecher und der Pianistin Helga Becker-Winkler, seit 1961 dabei, erfreute sich das Rosenau-Trio schon bald großer Beliebtheit. Mehr als 52 Hörfolgen schuf Rosenau und führte sie bei Gastspielen weltweit und auf Kreuzfahrten mit seinem Baden-Badener Ensemble auf. Für sein beispielhaftes, künstlerisches Engagement und sein Werben für seine Wahlheimatstadt Baden-Baden verlieh ihm die Kurstadt 1990 den Preis der Stadt Baden-Baden. Neben vielen weiteren Auszeichnungen wurde er auch mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Der junge Bariton Holger Bornschier kam 1989 als Lied- und Ariensänger zum Trio. Nach dem Tod Rosenaus im Jahre 1999 übernahm Martin Winkler die Geschicke des Ensembles, auch er ist seinem Publikum unvergessen mit seiner außerordentlichen Gabe zu rezitieren und seinem unglaublichen Repertoire an Lyrik und Prosatexten. Martin Winkler starb im Jahre 2009, Holger Bornschier übernahm die Leitung des Trios, dem neben Helga Winkler auch Joachim Herrmann als Sprecher angehört. Bei der Hörfolgenveranstaltung im Hahnhof über "Hermann Löns - Grün ist die Heide" schilderte Herrmann humorig und anschaulich die Lebenserinnerungen und Erzählungen des naturverbundenen Dichters, der in Westpreußen geboren wurde, 1893 zum ersten Mal in die Lüneburger Heide kam und diese als Wahlheimat für sich entdeckte. Da war von der Jagd auf den ersten Täuber die Rede oder von Löns' Erinnerungen an seine Zeit als Student und später als Journalist, gemeinsam mit den Erzählungen - zum Beispiel die von dem gewitzten Hasen Mümmelmann - ergab alles zusammen ein anschauliches Bild vom Leben in der Natur der Lüneburger Heide. Unterbrochen wurden diese Wortdarstellungen durch in die Landschaft passende, volkstümliche Liedbeiträge, die Bornschier mit markiger, wohlklingender Stimme vorzutragen wusste, dabei hatte er in Helga Becker-Winkler eine sehr feinfühlige Begleiterin am Klavier. Auch einige Kompositionen für Klavier solo trugen zum Abrunden der musikalisch-literarischen Heide-Hörfolge bei, bescherten dem Rosenau-Trio begeisterten Applaus und den Zuhörern noch eine Zugabe mit dem Lied "Du hast mein Herz gefangen".

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben