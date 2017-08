Stolze Meisterin im Metallberuf Von Susanne-Wagner-Köppel Sinzheim/Freiburg - Sie ist eine von 32 Meistern der Feinwerkmechanik. Rebecca Allrich-England aus Sinzheim hat als einzige Frau die Prüfung absolviert. Mit der Zeugnisausgabe ist die Weiterbildung zum Meister in Teilzeit an der Gewerbe-Akademie Freiburg nun besiegelt worden. Stolz präsentierte sie ihre Meisterarbeit. Auch ihre Chefs Hermann und Martin Rauch von der gleichnamigen Landmaschinenfirma sind stolz auf die Absolventin und haben sie zum Abschluss nach Freiburg begleitet. Zusammen mit Denis Schlömp aus Ottersweier-Unzhurst hat sie jahrelang berufsbegleitend die Schulbank gedrückt. Zusammen mit ihrem Kollegen hat sie ihre Meisterkurse an der Gewerbeschule in Bühl und an der Gewerbe-Akademie Offenburg abgeleistet. Die Weiterbildung besteht aus vier Modulen, die den technischen und praktischen Teil beinhalten, aber auch das Kaufmännische und die Ausbildereignung. "Ohne meinen Mann hätte ich es nicht geschafft." Der hat ihr in der Familie viel abgenommen. Nun aber hat sie auch für den vierjährigen Sohn wieder mehr Zeit. Wie sie berichtet, hat es Wochen gedauert, um zu realisieren, dass sie mit Lernen vorerst fertig ist. In ihrem Betrieb ist sie für Qualitätsmanagement und Garantieabwicklung zuständig. Auf die Frage, ob sie die Karriereleiter nach oben rückt, sagt ihr Chef lachend. "Sie macht sowieso Karriere." Ihr Kollege Denis Schlömp ist im Betrieb technischer Ausbilder und wird künftig als Ausbildungsleiter der technischen Ausbildung bei Rauch im Einsatz sein. Der Berufsweg von Rebecca Allrich-England ist ungewöhnlich. Zunächst lernte sie Hotelfachfrau, war in dem Beruf aber nicht besonders glücklich: "Ich habe was Technisches gesucht." Und so entschied sie sich für die dreieinhalbjährige Lehre als Werkzeugmacherin und hat dann in diesem Berufsfeld gearbeitet. "Als Frau muss man etwas mehr zeigen, um weiterzukommen", erklärt sie. Also kam der Entschluss, die Meisterprüfung zu machen. Etwas Bammel hatte sie vor dem praktischen Teil, denn handwerklich hatte sie lange nichts mehr gemacht. Und die Ausbildung lag ja schon zehn Jahre zurück. Am Ende hat es gut geklappt mit dem Meisterstück. Aber die Aufgabenstellung hatte es in sich. Da lagen auf dem Tisch nur zwei kleine PE-Rohre (Polyethylen), ein Schweißspiegel sowie die Aufgabenstellung, diese Rohre mittels einer SPS-Steuerung (speicherprogrammierbar) zu verschweißen. "Es sollte ein teilautomatisierter Apparat sein." In der Skizzenprüfung musste die Feinwerkmechanikerin darstellen, wie sie sich die praktische Umsetzung vorstellt. Nach sechs Stunden lag ein Ergebnis vor, das es umzusetzen galt. Es waren Konstruktionspläne mit CAD-Software zu erstellen, eine Stückliste war gefragt. Eine Arbeitsplanung war vorzubereiten, aus der hervorging, an welchen Maschinen was gemacht wird. Auch musste das Projekt kalkuliert werden. Am Ende des praktischen Prüfungsmarathons, der sich über eine Woche hinzog, stand das Kundengespräch vor dem Prüfungsausschuss. Gefertigt hat sie die Einzelteile hauptsächlich in der Gewerbe-Akademie Offenburg. Bei der Präsentation in Freiburg lagen nun die Ordner mit Plänen auf dem Tisch. Vor ihr stand die fertige Anlage, die PE-Rohre zusammenschweißen kann. Integriert ist auch ein kleiner Prüfstand mit Messuhr. "Es wurde ein kompletter Kundenauftrag abgebildet", sagte Ausbildungsmeister Florian Schneider von der Gewerbe Akademie Freiburg.

