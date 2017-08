Im Schatten der Leo-Sanierung tut sich viel

Baden-Baden - Dass es innerhalb seines ersten Jahres in Baden-Baden so viel Handlungsbedarf geben würde, hätte sich Baubürgermeister Alexander Uhlig wohl auch nicht träumen lassen. Zig Sanierungsprogramme und infrastrukturelle Verbesserungen laufen gleichzeitig - doch meist bleiben sie in der öffentlichen Wahrnehmung im Schatten der Leo-Baustelle verborgen. Gestern gab die Verwaltung einen Überblick.

Leopoldsplatz: Hier ist immer noch der erste Bauabschnitt im Gange, der sich mit der Infrastruktur im Untergrund des Platzes beschäftigt. Aktuell läuft der Abbruch am Rotenbachkanal, seine Wände werden neu gegossen und mit Fertigbetonteilen gedeckelt. Diese Methode war zunächst nicht vorgesehen, aber die alten Wände erwiesen sich wie berichtet als nicht standfest genug. Finanziell bedeutet dies laut Bauleiter Markus Selig kaum Veränderungen, jedoch wird der Zeitplan nach hinten geworfen, die zuletzt für August geplante Fertigstellung der Maßnahme wird sich in den September erstrecken, "aber bis zum New-Pop-Festival sind wir fertig", so Selig. Nicht zufrieden ist Bürgermeister Uhlig mit der Ausschreibung für den zweiten Bauabschnitt, die am Montag endete. Die gezwungenermaßen europaweite Submission habe "nicht die gewünschten Ergebnisse gebracht", die Zahl der Bewerber habe sich durch das langfristige Verfahren nicht erhöht - entsprechend wenig Auswahl und Möglichkeiten, den Preis zu drücken, hat die Stadt. Die Ergebnisse der Ausschreibung und der weitere Zeitverlauf werden im Bauausschuss am 29. August nichtöffentlich erörtert. Vor dem Holzpodest am Leo und in der Lichtentaler Straße sollen in den nächsten Tagen einige Baugruben und Schächte verfüllt werden.

Ooser Hauptstraße: Im Sanierungsgebiet Oos steht der zweite Bauabschnitt der Erneuerung der Ooser Hauptstraße an. Die Baustelle verlagert sich daher für die nächsten rund zwölf Monate in die Ooser Hauptstraße, abschnittsweise in Richtung Kirche. Bis 2022 sollen - wenn der weitere Förderantrag genehmigt wird, laut Uhlig eine Formalie - noch der Knoten am Babo-Hochhaus und die Sinzheimer Straße saniert werden. Zudem stehen Arbeiten an der Festhalle und deren Umfeld an. "Alle Maßnahmen im Sanierungsgebiet liegen perfekt im Plan, es funktioniert reibungslos", freute sich Markus Selig.

Aumattstadion: Gestern begann dort der Bau des Kunstrasenplatzes, der drei Monate dauern soll. Er hat oberste Priorität, da er als Ausweichmöglichkeit für die Sportler dient, wenn der Rasenplatz erneuert wird, so Markus Brunsing vom städtischen Gartenamt. Die Sanierung des Aumattstadions ist auf drei Jahre angelegt. Die Kosten liegen bei knapp 2,05Millionen Euro. Der Platz wird eine Größe von 92,8 mal 64,8 Metern haben und wird von einem Pflasterweg umgeben.

Schulzentrum West: Hier wird während der Sommerferien der Dusch- und Umkleidetrakt erneuert, da er laut Björn Käckell vom Fachgebiet Gebäudemanagement absolut nicht mehr zeitgemäß gewesen sei. Zudem werden unter anderem die Lüftungsanlage der Drei-Feld-Sporthalle erneuert sowie das Dach des Dusch- und Umkleidetraktes. Durch die Maßnahmen soll der Energieverbrauch der zwei großen Hallen um rund 30 Prozent gesenkt werden: Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1,5 Millionen Euro, die Fertigstellung ist mit dem Ende der Sommerferien geplant. Die Robert-Schuman-Schule bekam außerdem eine neue, barrierefreie Toilette.

Kindergarten St. Bernhard: Der alte Kindergarten ist abgebrochen, am Montag soll mit dem Rohbau des neuen Kindergartens begonnen werden. Die Kosten belaufen sich auf 2,6 Millionen Euro, die Bauzeit beträgt laut Stadtbaugesellschaft GSE rund ein Jahr. Der Bund fördert den Bau mit rund 471000 Euro. Ob sich der Zeitplan einhalten lässt, hänge laut GSE stark von der Witterung ab, da die Holzbauweise nicht zu viele Regentage erlaube. Der Kindergarten verfügt über eine automatische Lüftung, die unter anderem die CO -Werte überwacht.

Grüne Einfahrt: Von 28.August bis 10. September wird der Radweg zwischen Jagdhausstraße und der Brücke am Stadion asphaltiert. Für die weitere Strecke müsse erst die Sanierung des Ooswinkels abgewartet werden, so die Verwaltung. Auch soll der geplante Fußweg entlang der Oos zukünftig an dieser Stelle auf den Radweg treffen.