Gärtnerei Lauerhaß schließt: "Da steckt mein Leben drin"

Baden-Baden - Mit dem Gärtnereibetrieb von Brunhilde und Rainer Lauerhaß schließt zum 30. September eine Institution, die über Baden-Oos hinaus bekannt und geschätzt ist. Eigentlich war alles ganz anders vorgesehen, doch die städtebauliche Entwicklung hat den persönlichen Plänen einen Riegel vorgeschoben. Der Blumenladen bleibt aber erhalten.

In den anfänglichen kleinen Gemüsebaubetrieb von Karl und Franz Pfeiffer stieg nach seiner Rückkehr aus russischer Kriegsgefangenschaft Schwiegersohn Hans Lauerhaß ein und eröffnete 1952 einen Verkaufsladen für Gemüse. Sieben Jahre später erfolgte der Bau eines kleinen Treibhauses, dem in den 60er Jahren weitere folgten. Sohn Rainer ließ sich daraufhin zum Gärtner ausbilden und schloss je ein Auslandsjahr in Frankreich und Dänemark an.

"Da habe ich die Fähigkeit zu überleben gelernt", meint er rückblickend. 1975 übernahmen er und seine Frau Brunhilde den Betrieb, bauten ein Folienhaus, noch mehr Treibhäuser kamen hinzu, die Verkaufsanlage wurde erweitert. Die Marktverhältnisse hatten sich verändert: Der anfängliche Gemüsebaubetrieb wurde im Zuge ständiger Expansion nach und nach auf Zierpflanzenproduktion und -verkauf umgestellt. Heute besteht das gesamte Areal aus 4000 Quadratmetern, je zur Hälfte unter Glas und Folie.

Neben der Produktion von Beet- und Balkonpflanzen nahm der Sektor Dienstleistung in den vergangenen Jahren breiteren Raum ein. Dazu zählen ein Überwinterungsservice, Grabanlagen und deren Betreuung, Raumbegrünung und Gartenpflege. Im floristischen Bereich bietet die Gärtnerei neben dem Verkauf von Topfpflanzen und Schnittblumen unter anderem Dekorationen zu allen Anlässen an. 1977 wurde die erste Mitarbeiterin eingestellt, die gerade ihr 40-jähriges Betriebsjubiläum feierte (wir berichteten), in Spitzenzeiten waren bis zu 13Mitarbeiter beschäftigt. Stolz sind die Inhaber auf die erfolgreich ausgebildeten 18Gärtner und 14 Floristen, die es teils bis zur Meisterprüfung brachten und heute eigene Betriebe führen.

Ein wichtiges Jahr für die Gärtnerei war 1981. Da konzipierte die Firma bei der Landesgartenschau den Gemüse- und Gewürzgarten, betrieb eine Salat- und Saftbar und organisierte zusätzlich Ausstellungen. Bei den Damen der Kurstadt und vielen Touristinnen ist die Firma Lauerhaß beliebt, da die duftenden Rosengrüße nach jedem Besuch im Festspielhaus von hier kommen.

Gerne hätten die Inhaber den Gärtnereibetrieb in der Familie gehalten, doch die Kinder konnten sich nicht dafür erwärmen. Also machte sich Lauerhaß auf die Suche nach potenziellen Nachfolgern und hatte mit einem jungen Paar auch geeignete Kandidaten gefunden. Doch als sich 2013 die Entwicklung von Oos zum Sanierungsgebiet abzeichnete, war ihm klar: "Ich konnte diese Familie nicht aus ihrer gesicherten Existenz herausreißen ohne eine greifbare Perspektive für die Zukunft." Nun wird ein Bauträger das Gebiet inklusive der Gärtnereifläche erschließen und ein Mischgebiet aus Wohnraum und Gewerbe entwickeln. Der dann von den eigenen Mitarbeitern übernommene Blumenladen wird weitergeführt, zuerst an Ort und Stelle, später in einem Neubau.

Der Chef ist nach vier Jahrzehnten nicht ganz so glücklich über seinen Ausstieg, gaben er und seine Frau Brunhilde doch immer viel Herzblut in den Betrieb. "Da steckt mein Leben drin", sagt er. Zusätzlich zum Job organisierte er seit Mitte der 80er Jahre Studienreisen für seine Gärtnerkollegen im Landesverband Baden, die alle zwei Jahre durch Südafrika oder viele Länder Südamerikas führten, etwa zur Rosenblüte nach Ecuador. Rainer Lauerhaß reist nach wie vor sehr gerne und wird dieses Hobby nun wieder intensiver pflegen, zudem will er sich in seiner neuen Freizeit sportlich fit halten mit Schwimmen, Radeln und Skilanglauf.