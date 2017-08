App als Führer durch die Kurstadt

(hez) - In der Cité wird am Pariser Platz zurzeit ein Bauprojekt realisiert, das auch Akzente bezüglich der Aufenthaltsqualität setzen soll. Geplant sind hier drei Penthouse-Wohnungen und acht Gewerbeeinheiten. Zudem ist ein Café oder Bistro vorgesehen (Foto: Zorn). » - Mehr

(lsw) - Baden-Württemberg hat nach einer Studie eines der leistungsfähigsten Bildungssysteme in Deutschland. Das Land liegt laut dem am Donnerstag veröffentlichten "Bildungsmonitor 2017" nach Sachsen, Thüringen und Bayern auf Platz vier (Symbolfoto: dpa). » - Mehr