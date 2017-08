Das ganze Leben - vom Bischof bis Fanta Vier Von Sarah Reith Baden-Baden - Der aktuellste Eintrag im Goldenen Buch der Stadt stammt von Norbert Lammert: Der Bundestagspräsident hat sich erst vor rund drei Wochen in dem dicken Wälzer verewigt, bevor er mit einem Vortrag zum Zustand der Demokratie die Baden-Badener Sommerdialoge eröffnete. Neben seiner Unterschrift hat Lammert auch ein Zitat hineingeschrieben: "Die Demokratie ist immer dann am meisten gefährdet, wenn die Menschen beginnen, sie für selbstverständlich zu halten." Der Satz stammt von Barack Obama - der das Goldene Buch von Baden-Baden auch schon selbst in der Hand hatte. Blättert man darin weiter nach vorne, finden sich neben Obama noch viele andere bekannte Namen aus Politik, Gesellschaft und Kultur und es ergibt sich ein buntes Bild der letzten Jahrzehnte in der Kurstadt. Mehr als 40 Jahre reicht der erste der bislang zwei städtischen Bände voller Unterschriften zurück, berichtet Stadtpressesprecher Roland Seiter. Den Anfang machte 1974 der damalige Londoner Bürgermeister Sir Hugh Wontner. Davor - das sei eine Baden-Badener Besonderheit - wurden zwar ebenfalls Goldene Bücher geführt, aber nicht von der Stadt, sondern vom Casino. Dort werden diese Schätze laut Seiter noch immer verwahrt. Aber auch die städtische Autogramsammlung kann sich sehen lassen. Das Spektrum reicht von Konrad Zuse, der einst den ersten funktionstüchtigen Computer der Welt baute, über Politiker wie Boris Jelzin und Bill Clinton bis hin zu Künstlern wie Udo Lindenberg. Dabei kann es schon einmal sein, dass auf einer Seite der damalige Freiburger Erzbischof Robert Zollitsch unterschrieben hat (der letzte Eintrag in der Amtszeit von Oberbürgermeister Wolfgang Gerstner) und direkt auf der nächsten Seite die Hip-Hop-Gruppe Fanta Vier (der erste Eintrag unter OB Margret Mergen). Der Stadtpressesprecher lächelt: "Das Goldene Buch spiegelt eben das ganze Leben der Stadt wieder" - und das ist, wie das Goldene Buch, vielseitig. Wie häufig sich jemand verewigen darf, ist unterschiedlich, berichtet Petra Gerstner-Schröder, Leiterin des OB-Referats. Das hänge von anstehenden Veranstaltungen ab: Manchmal seien es drei oder vier Einträge im Jahr, manchmal, wenn kein Prominenter in die Stadt gekommen sei, auch gar keiner. Allerdings finden sich nicht nur Berühmtheiten aus aller Welt in den Bänden: Auch ganz "normale" Baden-Badener durften sich zu besonderen Anlässen schon eintragen. Ein Beispiel: die Mitglieder der Wettkampfgruppe des Jugendrotkreuzes Rebland, die 2013 beim Bundeswettbewerb siegten und sich als besondere Würdigung danach im Goldenen Buch verewigen durften. Die Leiterin des OB-Referats hat das Goldene Buch zu vielen solchen Anlässen aus dem Safe geholt und war mit dabei, wenn der jeweilige Eintrag zustande kam. Besonders beeindruckt hat sie seinerzeit der Dalai Lama, den sie als bescheidenen, zurückhaltenden Menschen erlebte. Und Nelson Mandela. Die Ausstrahlung dieses Mannes, als er an einem kalten Tag mit dickem Mantel und Fellmütze in Brenners Park-Hotel ankam, ist auch Stadtpressesprecher Seiter in lebhafter Erinnerung geblieben. Am Aufregendsten seien allerdings die Unterschriften von Barack Obama und Angela Merkel 2009 beim Nato-Gipfel gewesen, meint Gerstner-Schröder - auch durch das Drumherum. Damals habe man schon gebangt, dass auch alles reibungslos ablaufe. Doch es klappte. Der entstandene Eintrag ziert heute, in Bronze gegossen, den Rathausinnenhof. Dass Obama sich dann im vergangenen Jahr noch einmal gemeinsam mit Bundespräsident Joachim Gauck eintrug, war hingegen nicht unbedingt geplant: Normalerweise ist die Regel, dass jeder nur einmal ins Goldene Buch schreibt. Die einzige Ausnahme: Wenn beim zweiten Besuch der Rang der Person höher ist. Das war hier nicht der Fall: Obama war bei seinem ersten Eintrag Präsident, beim zweiten nicht mehr. Aber Bundespräsident Gauck sollte nicht fehlen, und Obama stand daneben. Einer solchen Persönlichkeit wolle man natürlich nicht den Stift aus der Hand reißen, erläutert Gerstner-Schröder. Solche Momente haben durchaus Tradition. "Helmut Kohl steht viele Male drin", berichtet sie weiter. Er war mit Jacques Chirac in Baden-Baden, mit François Mitterand, mit Boris Jelzin. "Wenn Jelzin sich einträgt, kann ich ja nicht sagen: Herr Kohl, Sie nicht, Sie stehen schon drei Mal drin", so Gerstner-Schröder. Und manchmal ist so ein zweiter Eintrag durchaus der Mühe wert - zum Beispiel beim US-amerikanischen Pop-Art-Künstler James Rizzi: Er hat 2002 und 2008 im Goldenen Buch nicht nur seine Unterschrift, sondern auch jeweils ein spontan entstandenes kleines Kunstwerk hinterlassen. Überhaupt sind die Regeln des Goldenen Buches nicht immer durchzuhalten. So wird manchmal auch auf die linke Seite geschrieben, obwohl dort später eigentlich in schönster Kalligraphie Name und Anlass ergänzt werden sollen. Beim G-20-Treffen in diesem Jahr wurden ganze Seiten ohne Abstand mit teils schwer zu entziffernden Unterschriften und Beiträgen in den unterschiedlichsten Sprachen gefüllt. Keine leichte Aufgabe für die Nonne vom Kloster Lichtenthal, die traditionell für die Kalligraphie im Goldenen Buch verantwortlich ist.

