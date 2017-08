Der Kreislauf des Lebens in Öl oder Acryl

Von Christina Nickweiler Baden-Baden - 52 Jahre ist die Kohlezeichnung alt, die bei Rudi Eckerle und seiner Frau Evi im Wohnzimmer hängt. Das Bild lebt von seinen perspektivischen, surrealen menschlichen Formen und gehört zu den frühen Arbeiten des in Steinbach lebenden Bildkünstlers. Kürzlich eröffnete Rudi Eckerle eine Ausstellung - eine Retrospektive seines Schaffens, und in diesem Jahr feiert er sein goldenes Meisterjubiläum im Maler- und Lackiererhandwerk. Surreale Darstellungen faszinierten den heute 71-Jährigen schon seit seiner Jugend. Im Laufe seiner künstlerischen Laufbahn zog es Rudi Eckerle immer mehr in die abstrakte Stilrichtung. Der Künstler bringt die Strukturen von menschlichen, respektive tierischen und pflanzlichen Gebilden, die den menschlichen Augen gemeinhin verborgen bleiben, auf die Leinenwand. Rudi Eckerle hat im Laufe seines Schaffens seinen Blick geschärft auf Organismen, die sich im Verfallsprozess befinden. Vergänglichkeit und neu entstehendes Leben - dieser Kreislauf des Lebens immer wieder in unterschiedlichen Facetten mit Pinsel und Spachtel in Öl oder Acryl auf Leinen festzuhalten, das motiviert ihn seit jeher. Morgens, wenn er mit seiner schwarzen Mischlingshündin Fine über die Wiesen und durch die Reben spazieren geht, hat Rudi Eckerle immer seine Kamera dabei und richtet seine Augen auf die von der Natur ausgesonderten Dinge: modriges Holz, verrottetes Laub, abgesägte Baumstämme, Moos überwuchertes Holz, Verputz, der aus Mauerwerk bröckelt, und verrostetes Metall. Auch ein Abdruck des Grätenmusters eines Traktorreifens im feuchten Grund inspiriert ihn. Zuhause in seinem Atelier versucht er dann, anhand von Farben und Strukturen diesen Vergänglichkeitsprozess auf Leinwand abzubilden. Er habe eine bestimmte Vorstellung im Kopf ohne Zeichnung. "Die Flächen entwickeln sich während des Arbeitsprozesses von kleinteiligen zu größeren abstrakten." Dabei bedient sich Rudi Eckerle einer sehr alten Technik, die er noch von seinem Vater gelernt hat: Er stellt die Farben mit Marmormehl und natürlichen Pigmenten selbst her. Sein Vater, Fritz Eckerle, betrieb das alteingesessene Malergeschäft in der Yburgstraße 48. In das Malergeschäft mit Verkaufsladen musste Rudi Eckerle nach seiner Meisterausbildung und seinem Zusatzstudium zum staatlichen geprüften Gestalter an der Fachschule in Lahr, unerwartet rasch einsteigen, nachdem sein Vater aus gesundheitlichen Gründen plötzlich ausgefallen war. "Dann war vorerst Schluss mit der Malerei", blickt der gebürtige Steinbacher auf die Anfänge als Unternehmer zurück. Andererseits nutzte er sein neues berufliches Wirken als 22-Jähriger, um seine künstlerische Ader auf seine "spezielle Weise auszuleben". Er habe Kunden immer mit Blick auf die künstlerische Gestaltung eines Objektes beraten, erzählt Rudi Eckerle im BT-Gespräch. So kam es, dass er mit seiner ehemaligen Firma und seinem Hintergrundwissen nach alter überlieferter Technik, selbst Farben herzustellen, Aufträge erhielt, die Kunst- und Kulturdenkmäler sowie historische Bauten betroffen haben. "Hier konnte ich mich künstlerisch entfalten", sagt Rudi Eckerle heute. Er erinnert sich noch gut daran, wie er mit einem Mitarbeiter in diffiziler Detailarbeit und in schwindelerregender Höhe über den Dächern der Erwinstadt die goldene Kuppel der Steinbacher Jakobuskirche mit Blattgold versehen hat. Dass dies sehr gute Qualitätsarbeit gewesen sei, würde sich heute noch am ungetrübten Erscheinungsbild der Kuppel zeigen, gibt sich der Künstler zufrieden. Das im Steinbacher Industriegebiet ansässige Malergeschäft hat er inzwischen verkauft. Rudi Eckerle ist aber immer noch in der Nachwuchsausbildung tätig. Er bereitet die angehenden Malergesellen auf ihre Prüfungen vor. Gesellschaftskritische Botschaften übermittelt der Bildkünstler ebenso, indem er in seinen Werken zusätzlich digitale Fototechnik verwendet. So ziert ein großformatiges Werk den Raum der Antonius-Kapelle in Hatzenweier. Das abstrakte Kunstwerk deutet in erdfarbigen Tönen das christliche Kreuzsymbol an. Kleine schwarze Figuren sind in unterschiedlichen Haltungen auf der Horizontale der Kreuzachse angeordnet. Mit abgebildeten lateinischen Schriftzeichen knüpft er an die Wurzeln des Christentums in der römischen Antike an. Trotz des vordergründigen Motivs der Endlichkeit wirkt das Gemälde durch seine mit Öl und Acryl auf Leinen geschaffenen Strukturen vital. Weiter ist in der Antonius-Kapelle ein von ihm gestalteter Kreuzweg zu sehen. Mit seinen Gemälden war Rudi Eckerle schon bei verschiedenen Kunstausstellungen etwa in Ulm und München vertreten. 2011 und 2013 waren seine Werke bei der ART Karlsruhe zu sehen, auf Mallorca (Puerto Andratx und Palma) sind einige in einer Kunstgalerie permanent ausgestellt.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Locarno

Seine Helden sind unscheinbar Locarno (red) - Der chinesische Regisseur Wang Bing gilt als einer der herausragenden Dokumentarfilmer des Landes. Auf dem Filmfestival in Locarno hat er den Goldenen Leoparden für seinen Streifen "Mrs. Fang" über das Sterben einer an Alzheimer erkrankten Frau erhalten (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Der chinesische Regisseur Wang Bing gilt als einer der herausragenden Dokumentarfilmer des Landes. Auf dem Filmfestival in Locarno hat er den Goldenen Leoparden für seinen Streifen "Mrs. Fang" über das Sterben einer an Alzheimer erkrankten Frau erhalten (Foto: dpa). » - Mehr