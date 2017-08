Das Leben ist zu kurz für Umwege

Baden-Baden - Die Baden-Badener Innenstadt hat in diesem Sommer besondere Attraktionen zu bieten: abwechslungsreiche Baustellen in Hülle und Fülle, Sightseeing entlang der Umleitungsstrecken und auffallende Autofahrer. Würden diese gerade die Fahrprüfung machen, erhielten sie mit Sicherheit keinen Führerschein. Denn: Was bedeutet das Verkehrsschild "Roter Kreis mit weißem Hintergrund"? Oder anders ausgedrückt: Was will uns ein rundes, weißes Schild mit roter Umrandung sagen? Genau: Verbot für Fahrzeuge aller Art, umgangssprachlich "Durchfahrt verboten".

Zu Fuß startet der Baustellen-Rundkurs an der Stephanienstraße/Ecke Merkurstraße. Die Besonderheit hier: Die Stephanienstraße ist bis auf Höhe der Einmündung der Rettigstraße nach einem schweren Wasserrohrbruch seit gut zwei Wochen gesperrt (etwa noch zwei weitere Wochen), es steht ein Sackgassenschild dort, so dass Anwohner ihre Häuser erreichen können. Denkste: Rechts an der orange-weißen Barriere über den Gehweg geht es auf der einen freien Straßenseite an der Baustelle vorbei. Pfeif auf den Umweg, mag sich da so mancher Autofahrer denken. Interessant wird es, wenn von der anderen Seite ein Autofahrer das dortige Durchfahrtverbot ignoriert...

Ein älterer Herr, der oben an der Rettigstraße beim Zebrastreifen steht, schimpft und ereifert sich: "160000 Idioten" würden hier jeden Tag vorbeifahren. Nun ja, vielleicht sind es nicht ganz so viele - und vielleicht ist alles nur ein großes Versehen. So wie im Fall jener Verkehrsteilnehmer, die, von der Sophienstraße her in die Stephanienstraße einbiegen und dann plötzlich in der Baustellensackgasse landen, weil sie das Umleitungsschild übersehen haben. Macht ja nichts, geht ja doch weiter den Berg die Rettigstraße runter, huch, vor lauter Stress kann man ja mal übersehen, dass dies eine Einbahnstraße ist. Ganz unangenehm wird es für sich korrekt verhaltende Verkehrsteilnehmer, wenn die Umleitungsstraße, die Scheibenstraße, blockiert ist, weil dort im absoluten Halteverbot stehende Fahrzeuge gerade abgeschleppt werden. Da geht dann eine Zeit lang gar nichts mehr.

Werfen wir also lieber einen Blick auf den Leopoldsplatz, auf dem ganz schön was los ist. Und zwar nicht nur im Untergrund (Bauarbeiten bis etwa Sommer 2018). Rege fließt hier der Verkehr von der Sophienstraße in Richtung Lichtentaler Straße an den Baugruben vorbei. Als Fußgänger muss man dabei schon mal einen Satz zur Seite machen. Der Baggerlader-Führer braucht viel Umsicht, um sich zwischen zwei- und vierbeinigen, zwei- und vierrädrigen Verkehrsteilnehmern durchzulavieren.

Mit welcher Engelsgeduld die an den Baustellen Beschäftigten und die Busfahrer die vielen "Falschfahrer" und oft den Verkehrsfluss behindernden "Falschparker" aushalten, ist bemerkenswert und gereicht allen zur Ehre. Für Gäste tun wir fast alles, obwohl die himmelschreiende Ignoranz der Autofahrer, die auch schwerwiegende Folgen haben kann, sich keineswegs auf Touristen beschränkt. Und die Politessen müssten sich vierteilen, um der Heerscharen von Verkehrsrowdys Herr werden zu können.

In der Lichtentaler Straße am Fuße der Rettigstraße vor dem eingeschränkten Durchfahrtverbot hat Richard Fuhrmann sein Geschäft. Er könnte vielstrophige Lieder von der Verkehrssituation singen, stattdessen hat er zur Feder gegriffen und "Europas-Sommer-Baustadt Baden-Baden" gemalt. "Das ist toll hier", meint er augenzwinkernd, und redet eigentlich von einem Tollhaus. Manchmal übersieht ein Busfahrer das Haltegebot der Baustellenampel und dann wird es bei Begegnungsverkehr, vor allem wenn es zwei Busse sind, sehr eng vor seinem Laden und gefährlich für die Schuhspitzen.

Abgesehen davon, dass auch hier ab und an die Einbahnstraßenregelung missachtet wird, klappt die Umleitung in der Bertholdstraße wegen der Bauarbeiten zum Auswechseln der Hauptwasserleitung (seit zwei Wochen) problemlos, weniger aber jene von der Stephanien- über Scheiben- und Vincentistraße in die Friedhofstraße, in der es schon vorher sehr eng zuging. Zeitweise geht hier gar nichts mehr, mehrere Blechschäden sind in der Folge schon zu beklagen. Dass immer wieder im absoluten Haltverbot Fahrzeuge stehen und dadurch die Ausweichbuchten besetzen, macht die Sache nicht besser.

Wer über den Leo fährt, der hat es dagegen echt leichter. Frei nach dem Motto: Das Leben ist zu kurz für Umwege...