Neuer Lebensabschnitt für drei alte Häuser

Baden-Baden - Unzähligen Menschen haben sie in den vergangenen 300 Jahren Obdach gegeben, dann standen sie jahrelang leer, bis ihnen fast das eigene Dach auf den Kopf fiel. Nun endlich bekommen sie in der Zukunft ein neues Zuhause: Die drei ortsbildprägenden denkmalgeschützten Häuser in der Steinbacher Straße werden seit Monaten von Grund auf saniert. Um den Jahreswechsel sollen die zehn in ihnen entstehenden Wohnungen bezugsfertig sein.

In die alten Gemäuer, in denen sich Siebenschläfer, Fledermäuse, Kellerasseln und Spinnen Gutenacht-Geschichten erzählt haben, kommt dann wieder anderes Leben - wenn auch gut ein Dreivierteljahr später als geplant.

Die Gründe? Wegen "berechtigter" Auflagen des Denkmalamtes hat man umplanen müssen.Vor allem ging es dabei um die Rettungswege. Das hat neue, zeitraubende Genehmigungsverfahren erforderlich gemacht. Das bestätigt Henner Gerth von der beauftragten Firma in Karlsruhe, die für den Bauträger und Besitzer die drei Gebäude erneuert.

Und in der Zwischenzeit sind - wie in den Jahren zuvor - immer wieder Dachziegel runtergefallen, hat sich der Regen durch die Löcher einen Weg ins Innere der Häuser gesucht. Das ging an die Substanz. So ist in der Folge eine der hervorragenden Besonderheiten des Hauses mit der Hausnummer49 aus dem Jahr 1690 verschwunden: das Mansarddach.

"Da ist alles kaputt gewesen", erklärt Henner Gerth auf BT-Anfrage weiter, und ergänzt: "Die vorhandenen Löcher sind immer größer geworden", sagt er, "das Dach muss neu rekonstruiert werden." Auch in den beiden anderen Häusern seien vor allem die Holzbalken in Mitleidenschaft gezogen worden. Aber man sei inzwischen "gut vorangekommen". Begonnen haben die Sanierungsarbeiten in der Steinbacher Straße 53 und 51 (hinteres Haus), da die Laboruntersuchungen der Balken des Anwesens 49 umfangreicher und damit zeitraubender waren als in den beiden anderen Häusern.

Je vier Wohnungen entstehen in den zwei Immobilien, die direkt an der Straße liegen, zwei in dem an den Kirchweg angrenzenden Häuschen. Zusammen bringen es alle drei auf insgesamt rund 900 Quadratmeter Wohnfläche. Jede Wohnung soll eine eigene Terrasse oder einen Balkon sowie einen Stellplatz auf dem Gelände bekommen.

Das außergewöhnliche Mansardgiebeldach, bei dem es zwei verschiedene Dachneigungen gibt, wobei die Neigung im unteren Bereich bedeutend steiler ist als im oberen, deckte früher ein Frühmesslerhaus ab, in dem ein Priester wohnte. Durch die besondere Dachform entsteht zusätzlicher Wohnraum für eine oder mehrere Mansarden, ohne dass diese merkliche Schrägen aufweisen. Bei dem betreffenden Haus in der Steinbacher Straße 49 sind nur zwei Dachseiten abgeknickt, es handelt sich deshalb um ein Mansardgiebeldach. Der Name geht auf die französischen Architekten François Mansart (1598-1666) und dessen Großneffen Jules Hardouin-Mansart zurück, die diese Dachbau-Technik populär machten. Als Erfinder gilt jedoch der Architekt des Louvre, Pierre Lescot, 100 Jahre zuvor.

Das frühere Geschäftshaus mit der Hausnummer 53, das sogenannte Horn-Haus mit seinen gut erhaltenen barocken Fenstergewänden, ist nach Anfang des 18.Jahrhunderts als Geschäftshaus errichtet worden. Bei genauem Hinsehen waren vor der Erneuerung noch alte Lehmwickel - altes Baumaterial aus Lehm und Stroh - in den Decken erkennbar. Das Ehepaar Hildegard und Richard Horn hatte das Anwesen nach dem Krieg erworben. Dort betrieben sie zunächst einen Gemischtwarenladen, später bis Mai 2007 ein Textilgeschäft mit Kurzwaren.

Nun wird bald ein neues Kapitel in der Geschichte von diesem und von den beiden Nachbarhäusern aufgeschlagen. Dabei könnten eigentlich die betagten, generalüberholten Bauwerke den neuen Bewohnern vor dem Einschlafen aus ihren bewegten Leben erzählen, die viele Tapetenwechsel gesehen haben ...