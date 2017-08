Verkalkuliert: Erneute Preisexplosion

Von Harald Holzmann Baden-Baden - Die Gesamtkosten für die Leo-Baustelle werden die Schallmauer von zehn Millionen Euro durchbrechen. Der zweite Bauabschnitt, die Oberflächengestaltung, kostet nicht wie ursprünglich von der Verwaltung kalkuliert 1,7 Millionen Euro, sondern deutlich mehr als vier Millionen. Dass ihm das Ergebnis der europaweiten Ausschreibung für die Oberflächengestaltung des Platzes nicht schmeckt, daraus hatte Baubürgermeister Alexander Uhlig schon im Laufe dieser Woche bei Presseterminen keinen Hehl gemacht. Doch eine detailliertere Auskunft wollte er nicht geben. Zuerst sollte am 29. August den Bauausschuss nichtöffentlich informiert werden. Doch Uhligs Zeitplan ist über den Haufen geworfen worden. Das Ergebnis der Ausschreibung sickerte vorab durch. Die FBB-Fraktion im Gemeinderat ließ gestern auf ihrer Internetseite wissen, der zweite Bauabschnitt werde "zwischen 4,3 und 4,6 Millionen Euro" kosten. Die Details konnte man auf der Internet-Plattform "goodnews4" nachlesen: Das günstigste Angebot kommt demnach von einer Bietergemeinschaft mit der Baden-Badener Firma Weiss, die auch den Zuschlag für den ersten Bauabschnitt bekommen hatte, und einem Unternehmen aus dem rheinland-pfälzischen Treis-Karden für rund 4,2 Millionen Euro. Das zweite Angebot hat die Firma Eurovia aus Renningen für knapp 4,5Millionen Euro abgegeben. Diese Zahlen wollte Uhlig auch gestern nicht bestätigen. "Ich erwarte von den Stadträten, dass sie die Nichtöffentlichkeit wahren. Deshalb muss ich nun auch schweigen", sagte er und sprach lediglich von einer "exorbitanten Steigerung der Kosten". Über das weitere Vorgehen soll nun der Bauausschuss des Gemeinderats nichtöffentlich beraten. Dabei wird es um die Frage gehen, ob die Ausschreibung wegen der Kostenüberschreitung aufgehoben wird, was eine erhebliche Zeitverzögerung bedeuten würde, oder ob man in den sauren Apfel beißt und die Kostenexplosion mittragen wird. Aus den Ratsfraktionen gab es gestern Signale, dass man die Ausschreibung genau prüfen werde und dann erst darüber entscheiden könne. Es sei "alles wieder offen", war mehrfach zu hören. Kurstadt-Spitzen, Zum Thema

