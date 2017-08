Neue Holzbrücke im Seniorenpark

Sinzheim - Am Haken eines Autokrans hängt über dem Tümpel des Seniorenparks in Sinzheim eine nagelneue Brücke aus Holz. Sie ist im Gegensatz zu der alten, gebogenen Brücke eben und soll den Bewohnern des Pflegeheims das Überqueren mit Gehhilfen und Rollstühlen ermöglichen.

Doch bis das von einem örtlichen Fachbetrieb angefertigte und vom Förderverein Seniorenzentrum Sinzheim spendenfinanzierte Holzkonstrukt problemlos benutzt werden kann, sind noch einige Handgriffe an diesem Freitagnachmittag vor allem im Führerhaus des Autokrans erforderlich.

Dort hinter etlichen Schalthebeln sitzt Alexander Baier, seines Zeichens Autokranführer. Das Spezielle an diesem Arbeitsauftrag: Baier steht mit dem Autokran und dem Führerhaus hinter einer grünen Hecke, die den Seniorenpark vom benachbarten Kinderspielplatz trennt. Das heißt, er kann das momentan noch in rund vier Meter Höhe hängende und 1,7 Tonnen schwere Holzbauteil nicht sehen. Daher übermitteln ihm die übrigen Handwerker direkt am Teich per Funk genaue Anweisungen: "Noch einmal hochhieven", lautet eine Anweisung, nachdem klar wird, dass die Brücke zu weit vom Zielpunkt weg ist. Baier stehen Schweißperlen auf der Stirn. Er weiß, wie er mithilfe des überdimensionierten schweren Geräts unter seiner geübten Führung des Hebels und mit Fingerspitzengefühl die Last zentimetergenau abstellen muss. Beim zweiten Versuch sind nur noch wenige Justierungen nach rechts und nach links notwendig, bis das Prachtstück aus Fichtenholz fest auf den vorgesehenen Betonklötzen aufsitzt. In einem Arbeitsgang zuvor hatte Baier die alte Brücke auf einen Lastwagen geladen.

Die Zuschauer, die aus der Ferne das Spektakel beobachtet haben, applaudieren. Zufrieden über das Erscheinungsbild der rund 8,6Meter langen und zirka 1,5 Meter breiten Brücke, zeigt sich auch der Geschäftsführer des Seniorenzentrums Lothar Kanter.

Herbert Oeking, Vorsitzender des Fördervereins Seniorenzentrum Sinzheim, atmet nach rund 20 Minuten erleichtert auf. "Nachdem die alte Holzbrücke wegen Baufälligkeit über ein Jahr lang gesperrt war, geht nun ein langgehegter Wunsch in Erfüllung", sagt er. In einem nächsten Schritt gilt es, zwischen Grasnarbe und Brücke eine Rampe zu erstellen. Danach werde die neue Brücke feierlich eröffnet, kündigt Oeking an.