Geheimnissen der Stiftskirche auf der Spur

Denn wer kennt beispielsweise schon die wechselvolle Geschichte des Kreuzes hinter dem Stiftskirchenaltar: Jenes steinerne Monument aus den Händen Nikolaus Gerhaert von Leydens gilt laut Pfarrer Michael Teipel als eines der stilbildenden Kunstwerke seiner Zeit. Von Leyden schuf es 1467 in äußerst filigraner und feinfühliger Arbeit aus nur einem dichten und feinkapillaren Kalksandsteinblock: Weder Corpus noch Kreuz sind irgendwie verschraubt.

Doch jenes Kreuz, das bis 1967 auf dem Stadtfriedhof sich gen Himmel reckte, ist nur eines von vielen Monumenten - und Grabstätten - in der Stiftkirche, die eine oft unbekannte und wechselvolle Geschichte erzählen können. All diese Erzählungen wird Pfarrer Michael Teipel bei der Führung am 6. September am späten Nachmittag weitertragen, darüber hinaus gibt es nur für die BT-Leser exklusive Einblicke. So werden sie die Ersten sein, die mittels einer speziellen Brille einen virtuellen 3-D-Rundgang durch die Kirche unternehmen können. Doch nicht nur virtuell wird es einzigartige Eindrücke geben, sondern auch ganz real. So wird Teipel mit den Teilnehmern den Glockenstuhl besichtigen, ein Ort, der der Öffentlichkeit sonst verborgen bleibt. "Ganz lupenrein ist es im Gebälk der Kirche allerdings nicht, es empfiehlt sich deshalb, zur Führung nicht die beste Kleidung anzuziehen, sondern lieber etwas, was auch ein bisschen Schmutz vertragen kann", sagt er und schmunzelt.

