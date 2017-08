Mit Farben sehen und fühlen Baden-Baden (co) - Es ist eine Gemeinschaftsausstellung faszinierender Gegensätze, die in der Acura-Klinik gezeigt wird. Beide Künstlerinnen. Jane Horn und Gisela Döring-Ortlepp, kommen aus Baden-Baden. (co) - Es ist eine Gemeinschaftsausstellung faszinierender Gegensätze, die in der Acura-Klinik gezeigt wird. Beide Künstlerinnen. Jane Horn und Gisela Döring-Ortlepp, kommen aus Baden-Baden. Döring-Ortlepp hat ihren Part der Ausstellung nicht umsonst mit "Expressiv" überschrieben, ist ihre persönliche Dynamik doch auch in ihren Bildern unverkennbar, die sie ausgesprochen vielschichtig bearbeitet. Mit den Farben sehen, fühlen und denken ist das Motto ihrer Arbeiten, die sich in einem fortlaufenden Entstehungsprozess befinden. In einem aufwendigen Arbeitsgang produziert sie ganz ureigene Farbmischungen durch die Verbindung mit Marmormehl und Leim, was ihren Bildern eine intensive Dreidimensionalität verleiht. Nach dem 24-stündigen Trocknungsprozess, der gewollte Risse verursacht, wird Beize aufgetragen. Dadurch wird die räumliche Tiefe dieser Spalten und Vertiefungen noch betont heraus gearbeitet. Das sei fast schon Meditation, erzählt die Künstlerin im BT-Gespräch, zudem verleiht die aufgetragene Mischung in mehreren Schichten ihren Werken ein Gewicht von rund vier Kilo. Quarzsand, Leinenstoff oder faserige Bananenblätter arbeitet sie ebenfalls ein, was ihren Exponaten eine morbide Struktur verleiht. Jane Horn, die ebenfalls in der Kurstadt lebt, hat ihren Ausstellungspart mit "Porträts und andere Werke" überschrieben. Sie hat sich in ihrer Jugend nach eigenen Worten ausschließlich auf Menschen konzentriert, was sich nach ihrem Medizinstudium durch die tägliche Beschäftigung mit den Patienten noch manifestierte und verarbeitet werden wollte. Horn war von frühester Kindheit an fasziniert von den Gesichtern alter Menschen, und zwar in einer ausgeprägten, klaren Form, die andere als ausdruckslos bezeichnen würden. Porträtierte sie andere Menschen, fanden diese sich häufig nicht in ihren Bildern wieder - sie verlieh ihren eigenen Erinnerungen an bestimmte Menschen Ausdruck, die nur sie allein in den Gesichtern vor ihrer Staffelei sah. Heute malt sie dagegen eher fotorealistisch, geprägt durch die eigene Tochter beschäftigt sie sich beispielsweise mit Pippi Langstrumpf. Horns Werke sind jetzt zumeist durch das Erleben der kindlichen Einfachheit und Natürlichkeit beeinflusst, so dass sie häufig alte Bilder übermalt und ihnen so einen ganz neuen Sinn gibt. Eva Weis sorgte mit ihrer Klangmeditation bei einem brasilianischen Lied für eine etwas andere musikalische Umrahmung. Die Besucher ließen sich nicht lange bitten, mit geschlossenen Augen zu lauschen, was besonders bei einem von ihr gemeinsam mit Jane Horn gesungenen Mantra sehr berührend wirkte.

