Bauhof-Flohmarkt: Durchwachsene Bilanz

Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - So langsam geht die Flohmarktsaison auf dem neuen Areal des Bauhofes dem Ende entgegen, nur noch ein weiterer Termin im September steht aus. Bisher ist die Bilanz der Händler durchwachsen, doch fast alle würden wiederkommen. Die Kunden sind nicht unzufrieden, auch wenn viele das abgelegene Areal bemängeln. Als nach wie vor prekär wird von sehr vielen Händlern und Kunden die abgelegene Lage auf dem städtischen Bauhof betrachtet, ohne Anbindung per Bus und jetzt auch noch ohne Stadtbahn aus Richtung Rastatt. Den weiten Weg durch die Unterführung am Bahnhof nehme kaum ein Fußgänger auf sich und nur wenige Fahrradfahrer, wurde vielfach beklagt. Was schmerzlich vermisst wird, ist die immense Laufkundschaft in der Kaiserallee, ob Einheimischer, Tourist oder Tagesgast, und natürlich deren besonderes Flair. Doch als Ooser Bürger halten Christian Baudistel und sein Vater Rudi auch dem neuen Standort die Treue, sie sind allerdings keine permanenten Händler, sondern bauen nur ein oder zweimal in der Saison ihren Stand auf. Als sehr positiv bewerten sie die Möglichkeit, ohne vorherige Anmeldung einfach morgens aufkreuzen und so ganz nach Wetterlage spontan entscheiden zu können. Sie wollten diesmal einfach nur etwas entrümpeln und sehen deshalb die Situation auch weniger kritisch. Rosemarie Breig freut sich besonders über die Möglichkeit, ihr Auto direkt am Stand abstellen zu können und empfindet das Ambiente auf dem weiträumigen Platz als sehr ansprechend. Sie hat den Eindruck, dass dort deutlich weniger gewerbliche Händler unterwegs sind und dadurch die ursprüngliche Flohmarktatmosphäre gewahrt bleibt. Völlig stressfrei und ohne jede Anspannung habe sie morgens ihren Stand aufbauen können. Sie freut sich zudem besonders über die rege Kommunikation mit Besuchern, ganz nebenbei habe sie so eine gute Adresse für Autoreparaturen bekommen, erzählt sie schmunzelnd. Sie hat schon am frühen Morgen viele Schnäppchenjäger mit dem Fahrrad kommen sehen, bei den Flüchtlingen von nebenan seien besonders Sportschuhe heiß begehrt, hat Breig festgestellt. An einem weiteren Stand trauern eine Mutter und ihr Sohn aus Neuweier bitter den Flohmärkten am Waldseeplatz und in der Kaiserallee nach, dort sei die Kundschaft deutlich wohlhabender gewesen. "Da habe ich morgens um sieben schon die Standmiete wieder drin gehabt, hier dauert das drei Stunden länger", resümiert die Mutter, die zudem die Krise kriegt, da am Samstag ein potenzieller Kunde "schon gefühlte 15 Mal um den Stand schleicht wegen einer Hose, bei der er um jeden Euro kämpft". René und Nicole sind sauer, dass für das Oldtimer-Meeting die Allee gesperrt wird, den Flöhen an den wenigen Terminen jedoch nicht mal das Areal auf der und um die Klosterwiese zur Verfügung gestellt wird. Carola Banger bricht eine Lanze für den Veranstalter, der sich bei seinem morgendlichen Rundgang ausgesprochen freundlich und hilfsbereit gezeigt habe. Während ihr die Weitläufigkeit des Platzes zusagt, bemängelt Sohn Linus fehlende Bäume bei massiver Sonneneinstrahlung. Irene Warth hat nichts wirklich zu kritisieren, auch wenn sie die Besucherresonanz als etwas schleppend bezeichnet. Auf dem insgesamt am Samstag von Händlern und Schnäppchenjägern gut angenommenen Platz wurde jedoch von allen Befragten die "unmögliche Situation" nur eines Dixi-Klos bemängelt, dessen Tür von innen nicht einmal abschließbar war.

