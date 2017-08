Ohne Made an der Angel beißt kein Fisch an

Baden-Baden - Deutlich spärlicher als in den vergangenen fünf Jahren trafen am Sonntag die Kinder zum Schnupperangeln ein, das der Angelsportverein (ASV) Baden-Baden am Oberen Waldsee im Rahmen des Sommerspaßprogramms anbot. Statt durchschnittlich rund 25 Kinder angelten diesmal nur elf Buben und Mädchen kleine Rotaugen aus dem trüben Waldseewasser.

Die Teilnehmer profitierten umso mehr von der intensiven, lehrreichen Betreuung durch die ASV-Mitglieder. Rund die Hälfte der Kinder bewies als "Wiederholungstäter" schon erstaunliches Geschick im Umgang mit Rute, Schnur und Angelhaken. So hatte etwa die zehnjährige Carina Eckerter schon nach knapp einer Stunde sechs Rotaugen in ihrem Eimer liegen.

Ab zehn Jahren dürfen Kinder in Baden-Württemberg den Jugendfischereischein machen. Gefischt wurden gezielt kleine Rotaugen, die den großen Anglern hauptsächlich als Köderfische für größere Fänge dienen. Dafür wurden extra kleine Angelhaken an der 150 Meter langen Schnur befestigt. Der 20-jährige Jonathan Pflüger verteilte an die Angelnovizen aus einem mit Wasser und Sand gefüllten Eimer "Pinkys", extra kleine Fleischmaden, ein Leckerbissen für die Rotaugen. Nachdem Pflüger, der ASV-Vorsitzende Hans-Jürgen Vogt und die anderen ASVler den Kindern geduldig die Kunst des Knotens, den "Wirbel" und die leuchtroten Schwimmer ("Rot lockt die Fische an!") erklärt und gezeigt hatten, wie man eine Angel fachgerecht und so weit wie möglich auswirft, war die Spannung bei den Petrijüngsten am Ufer auf dem Höhepunkt.

Wann zappelt ein Fisch am Haken? Wie groß wird er sein? Nicht alle waren gleich so versiert wie Carina. Ein Junge ekelte sich vor den Maden, wollte sie nicht anfassen. So musste er die Erfahrung machen, dass ohne Made kein Fisch anbeißt. Dagegen ist der 20-jährige Jonathan Pflüger schon ein alter Hase. Bereits mit drei Jahren nahmen ihn sein Opa und sein Vater mit zum Angeln. "Das war schon immer Teil meines Lebens und ist daraus nicht mehr wegzudenken", erzählt er. Seinen bislang größten Fang hat er erst vor vier Wochen am Kriegersee gemacht: einen 1,64 Meter langen Wels. Eineinhalb Stunden hat er gebraucht, bis er den kapitalen Fisch mit einem großen Karpfenhaken und extra starker Schnur stolz aus dem Wasser gehievt hatte.

Kinder würden beim ASV lernen, respektvoll mit der Kreatur umzugehen und die Fische sach- und waidgerecht zu töten, betonte Vogt. So darf etwa ein Fisch, der wieder ins Wasser entlassen werden soll, nie mit trockenen Händen angefasst werden, da das die Schleimschicht zerstöre, die ihn vor Infektionen schützt, weiß auch Pflüger.

Ein weiteres Highlight dieses Angebots war der Castingsport. Gemeint ist damit der Zielwurf mit der Angel in ein auf dem Rasen ausgebreitetes Zielfeld, eine Sportdisziplin, in der es die Angler aus Iffezheim längst zu Meisterschaftsehren gebracht haben. Gezielt wurde bei den Kindern aus Sicherheitsgründen allerdings nicht mit Bleigewichten, sondern mit Sand befüllten Luftballons. Nach Iffezheimer Vorbild will Vogt auch beim ASV eine Castinggruppe aufbauen.

Natürlich durften die Kids ihre kleinen "Backfischlein" zum Panieren und Frittieren mit nach Hause nehmen. Aber auch vor Ort fehlte es nicht an Gummibärchen, Popcorn, einer heißen Wurst und kalten Getränken. Der ASV hat den Teilnehmern wieder einen ebenso erlebnis- wie lehrreichen Tag geboten, dem bestimmt auch wieder ein paar Nachwuchsangler zu den bis jetzt rund 50 ASV-Kids folgen werden - hofft zumindest Hans-Jürgen Vogt.