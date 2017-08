Musik unterschiedlichster Couleur

Baden-Baden (red) - Im Rahmen der Nada-Brahma-Konzertreihe erklingt ab September wieder Musik unterschiedlichster Couleur in der Spitalkirche Baden-Baden, heißt es in einer Mitteilung. Mit dabei sind die Songwriterin Peia (USA), der Komponist und Lautenspieler Jozef Van Wissem (USA), das Bossier-Quartet, begleitet von Flamenco-Sängerin Amparo Cortes, sowie Lokalmatador Johannes Vogt. (red) - Im Rahmen der Nada-Brahma-Konzertreihe erklingt ab September wieder Musik unterschiedlichster Couleur in der Spitalkirche Baden-Baden, heißt es in einer Mitteilung. Mit dabei sind die Songwriterin Peia (USA), der Komponist und Lautenspieler Jozef Van Wissem (USA), das Bossier-Quartet, begleitet von Flamenco-Sängerin Amparo Cortes, sowie Lokalmatador Johannes Vogt. Den Auftakt in die neue Saison macht am Samstag, 9. September, um 20 Uhr das Bossier-Quartet. Die vier Musiker Jaan Bossier (Klarinette), Florian Peelman (Bratsche), Gwen Cresens (Akkordeon) und Axel Ruge (Kontrabass) stammen aus namhaften Orchestern wie dem Lucerne Festival Orchestra, dem Mahler Chamber Orchestra, dem WDR Sinfonieorchester und dem Ensemble Modern. Als Höhepunkt wird das Ensemble von Flamenco-Sängerin Amparo Cortes begleitet. Im neuen Programm des Quartetts steht die Leidenschaft des spanischen Dichters Federico Garcia Lorca für den Flamenco im Mittelpunkt. Die Sammlung "15 Canciones Populares Antiguas" ist eine Fundgrube der Inspiration für Jaan Bossier. Die alten Volkslieder und vergessenen sephardischen Melodien werden mit Hilfe der Klezmerklarinette zu neuem Leben erweckt. Das Konzert wird von SWR 2 aufgezeichnet. Am Sonntag, 24. September, um 19.30 Uhr, gastiert die Sängerin Peia aus den USA mit ihrem Ensemble in der Spitalkirche. Peias Konzerte öffnen den Zugang zu Schätzen von ursprünglicher Musik alter Traditionen aus der ganzen Welt. Sie singt mit Tiefe und Schönheit, bewegt das Publikum zu Tränen und lädt die Zuhörer ein, sich mit der eigenen Quelle und dem Herzen der Erde zu verbinden, schreibt der Veranstalter. Als Songwriterin hat Peia Lieder aus alten Traditionen gesammelt, welche über die ganze Welt reichen, von den Bergen Bulgariens bis zu den Ufern Irlands. Sie ist weit gereist, um alte Melodien zu entdecken und die Essenz ihrer Sprache und deren Weisheit neu zu entfalten. Begleitet wird sie von Andrey Tanzu (Percussion) und Maria di Pace (Gitarre). Am Donnerstag, 28. September, um 19.30 Uhr ist der Komponist und Lautenspieler Jozef Van Wissem in der Spitalkirche zu Gast. Er lebt in Brooklyn, New York, und hat die Laute in das 21. Jahrhundert geführt. Van Wissem gewann bei den Filmfestspielen in Cannes den Preis für die beste Musik des Jim-Jarmusch-Films "Only Lovers Left Alive". Mit Jarmusch verbindet Van Wissem eine langjährige Freundschaft. Van Wissem gilt als Erneuerer des Lautenspiels. In seiner fast 20-jährigen Karriere verdichtete er sein Spiel kontinuierlich zu einem tief in den Ideen des Minimalismus und der Avantgarde verorteten Klangraum, der weltweit seines Gleichen sucht. Er begreift Musik als transzendierenden Weg zur Stille, sein Instrument als Medium zur Ergründung von Sphären, die sich nur dem Suchenden offenbaren. Live spielt Van Wissem zumeist eine speziell für ihn gebaute 24-saitige Langhalslaute. Am Samstag, 21. Oktober, um 20 Uhr ist das Publikum eingeladen, in den Bhakti Spirit mit Johannes Vogt einzutauchen. Mit viel Herz öffnet er den Raum zum Mitsingen und spielt mit seiner Gitarre Chants aus verschiedenen Traditionen. Bei den Kirtan-Mitsingkonzerten wird er von befreundeten Musikern begleitet. Vogt ist Yogalehrer, praktiziert Ayurveda und Thai-Massage, doch seine große Liebe gilt der Musik. Weitere Infos im Internet. www.nada-brahma.de

