Im Gedränge der Menschenmenge

Baden-Baden - 10.31 Uhr, Bahnhof Baden-Baden, Gleis4. Die Menschen warten, sitzen auf Koffern, haben Kaffeebecher in der Hand. Doch vom ICE 1276 nach Hamburg-Altona, der laut Fahrplanauskunft in den Schaukästen am Bahnhof jetzt hier halten soll, fehlt jede Spur. Das Gleis ist leer. Erst um 10.48 Uhr kommt Bewegung ins Spiel - und zwar richtig viel Bewegung. Aus Süden nähert sich ein Intercity.

Als er am Bahnsteig zum Stehen kommt, gibt es ein großes Gedränge. Jeder will als Erster einsteigen. Platzreservierungen gibt es nicht. Denn der Intercity ist kein fahrplanmäßiger Zug. Er ist Teil des großangelegten Ersatzverkehrs für die Dauer der Sperrung der Bahnstrecke zwischen Baden-Baden und Rastatt. Und als wäre der Ansturm um 10.48 Uhr nicht schon groß genug, halten kurz zuvor auf dem Bahnhofsvorplatz noch vier Busse aus Rastatt. Pickepacke voll mit Bahnreisenden Richtung Süden. Sie alle drängen sich durch die schmale Unterführung gen Gleis 4. Der Bahnsteig kann die Menschenmassen nicht fassen, der Treppenaufgang ist verstopft. Die Reisenden, die in diesem Minuten den Intercity verlassen wollen, um per Bus weiter Richtung Rastatt zu kommen, schaffen es kaum aus der Tür.

Dennoch bleibt die Situation einigermaßen ruhig. Die Bahn hat viele Servicekräfte im Einsatz, die mit Rat und Tat zur Seite stehen und für Ordnung sorgen. Seit gestern sind es sogar noch mal mehr. Und auch die digitalen Anzeigetafeln bedeuten den Reisenden, was als Nächstes zu tun ist, doch die meisten wissen das bereits, sie wurden vorab im Zug informiert. Das war jedoch nicht immer so. Kaffeeverkäufer Patrick Weiland und ein Geschäftsmann, der gerade einen Cappuccino bei ihm kauft, können ein Lied davon singen. "Unser Umsatz hat deutlich angezogen, aber wir haben auch das Vierfache an Arbeit", sagt Weiland. In den ersten Tagen sei die Organisation so schlecht gewesen, dass er quasi zum Ersatzauskunftsgeber wurde - viele Leute wollten gar nichts kaufen, sondern nur wissen, was ein Taxi kostet, oder wann der nächste Zug fährt, erzählt er. Die Toilette im Café musste nach zwei Tagen erst einmal geschlossen werden, sie hielt dem Ansturm von Hunderten Reisenden nicht stand. Der Geschäftsmann nickt im BT-Gespräch beim Thema Chaos zustimmend: Er sei überzeugter Bahnfahrer, der regelmäßig aus Richtung Frankfurt nach Baden-Baden und Offenburg pendele, aber die Infopolitik in den ersten Tagen sei eine Katastrophe gewesen. Immerhin, so sagt er, "jetzt läuft es." Das bestätigen auch andere Reisende und Bahnhofsmitarbeiter. Zwei Drittel der Fahrgäste hätten Verständnis für die Situation, "doch warten wir mal ab, wenn das noch länger dauert mit der Sperrung, könnte die Stimmung umschlagen", befürchten sie. Viele haben die Besorgnis vor einem neuerlichen Chaos, wenn die Schule wieder anfängt und Busse anderweitig gebraucht werden. Aktuell funktioniere der Verkehr mit den Bussen.

"Heute ist das gar kein Vergleich mit letzten Montag", sagt Ines Backes. Sie ist mit ihrer Familie auf dem Rückweg nach Düsseldorf. Diesmal muss sie nur kurz warten, ehe der Ersatzbus nach Rastatt kommt. "Letzte Woche standen wir mit unzähligen Leuten in Rastatt in der knallen Sonne, das war eine Katastrophe." Sie hält noch mehr Busse für wünschenswert.

Gestern Morgen klappte der Ersatzbusverkehr reibungslos, auch wenn die Fahrzeuge nicht, wie von der Bahnpressestelle behauptet, im Sechs-Minuten-Takt verkehren. Das sei faktisch gar nicht möglich, verrät ein Insider. Allein bis alle Leute eingestiegen sind, dauert es eine Viertelstunde und wenn dann auf der Autobahn Stau ist und die B3 nach Rastatt verstopft ist, braucht der Bus manchmal eine ganze Stunde. Die Busse fahren deshalb einfach dann, wenn sie voll sind. Das Problem: Hat der Bus Verspätung, kann der Ersatzzug gen Basel nicht warten - er muss in der Schweiz die Anschlusszüge bekommen. Dann bleibt Reisenden nichts anderes übrig, als zu warten. Oft geht es dann in die Geschäfte des Bahnhofs. Gerade die, die Getränke und Essen verkaufen, freuen sich darüber. Und auch in der Bahnhofsbuchhandlung sind neben Zeitschriften aktuell die kleinen Getränkeflaschen aus dem Kühlschrank der Renner. Ansonsten halte sich das Geschäft die Waage, erzählen die Verkäuferinnen. "Die Stammpendler kommen aktuell nicht mehr, die fahren lieber mit dem Auto, dafür kommen mehr Fernreisende, das tut sich nicht viel."

Probleme bereitet vielen Reisenden eher die Infrastruktur der Bahnhöfe in Baden-Baden und Rastatt. In der Barockstadt fehlen Aufzüge. Die gibt es zwar in Baden-Baden, doch sind sie dem Ansturm nicht gewachsen. Oft müssen Reisende deshalb ihre Koffer mühsam die Treppen hinaufschieben, schließlich gibt es keine Gepäckbänder (mehr).

Für die Taxifahrer vor dem Bahnhof hat sich die Lage unterdessen wieder stabilisiert. "Es ist alles wie immer", sagen sie einmütig. Mittlerweile nehmen die meisten Fahrgäste den Bus, nur in den ersten Tagen, da habe es einen wahren Ansturm gegeben.

Unterdessen zeigt die Bahnhofsuhr 11.27Uhr. An Gleis 4 warten die Menschen. Doch vom ICE 71 nach Chur, der laut Fahrplanauskunft in den Schaukästen am Bahnhof jetzt hier halten soll, fehlt jede Spur. Das Gleis ist leer...