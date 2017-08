Vier Krimis in einem Jahr

(fk) - Am Anfang steht ein Satz. Ein Satz, der den Leser sofort in den Bann ziehen soll, ein Satz, der der Auftakt ist zu Mordlust, Intrige, Hehlerei und grausamen Gewaltakten. Ein Satz wie: "Booooaaaaaah, was ist denn das für ein abartiger Gestank hier?" Gradlinig und unmissverständlich. So wie der Baden-Badener SWR-Redakteur Wolfgang Breuer. Im November vergangenen Jahres schrieb der WahlHauenebersteiner seinen ersten Krimi (wir berichteten). Der Erfolg war so vielversprechend, dass er nur neun Monate später bereits an Buch nummer vier arbeitet.

Seinem Erfolgsrezept ist der Westfale dabei stets treu geblieben. Alle vier der kriminalistischen Werke spielen in seiner Heimat - dem Wittgensteiner Land, einer ländlichen Gegend im Süden von Nordrhein-Westfalen, im Rothaargebirge an der Grenze zum Sauerland.

Zwar werde er nach dem großen Erfolg seiner ersten beiden bisher veröffentlichten Bücher ("Durchgeknallt" und "In aller Stille") immer wieder darauf angesprochen, ob er nicht einmal eine Geschichte in Baden-Baden oder Haueneberstein ansiedeln wolle, doch da ist Breuer die Konkurrenz zu groß. Es gibt einfach schon viele regionale Krimis, die in Baden-Baden spielen, und da sind auch wirklich gute dabei."

Ein weiterer Grund ist seine Heimatverbundenheit. 1954 in dem damals knapp 1000 Seelen zählenden Örtchen Berghausen geboren, sagt er noch heute von sich: "Ich bin ein bekennender Wittgensteiner." Und so schreibt er auch, mit der "westfälischen Gradlinigkeit", wie er es nennt. Ohne Umschweife, direkt, gerade raus eben: "Buff, machte es ziemlich fies jenseits des zweiten Trucks auf der Limburgstraße (...) Dann Stille. Fünf Sekunden ganz hässliche Stille. Und dann ein hysterischer Frauenschrei."

"Entwickle Geschichte beim Schreiben"

Wie seine Krimis ausgehen, weiß Breuer anfangs meist selbst nicht. "Ich fange einfach an, mit irgendeinem Satz oder einem Gedanken. Die Geschichte entwickelt sich beim Schreiben." Und das geht meist relativ schnell. Fast jede freie Minute wendet der SWR-Redakteur dafür auf, abends nach der Arbeit, aber auch mal am Wochenende, wenn das Wetter andere Aktivitäten verbietet.

Der dritte Krimi ist längst fertig: Was noch fehlt, ist ein Titelbild. Das will ein befreundeter Künstler für Breuer malen. Herauskommen soll das etwas über 300 Seiten starke Werk kurz vor Weihnachten - geschrieben ist der vierte Teil bis dahin wohl auch schon, aber die Vermarktung kann mit dem Tempo von Breuer nicht mithalten. Und dennoch erhält er oft Anrufe, wann wieder ein Krimi von ihm in die Regale kommt. "Die Rückmeldungen sind sehr positiv", sagt der Autor gewohnt nüchtern.

Breuers Werke sind auf den gängigen Internetportalen erhältlich und werden vom Verlag Ratio-Books aufgelegt, können aber auch in Buchhandlungen bestellt werden.