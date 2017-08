GSE strebt "gute soziale Mischung" an Von Henning Zorn Baden-Baden - Dringend benötigten Wohnraum schafft die Stadtbaugesellschaft GSE zurzeit in der Alemannenstraße (Einmündung Keltenweg) in Form von zwei mehrgeschossigen Wohngebäuden mit einer Tiefgarage. Gestern konnte auf der Baustelle das Richtfest gefeiert werden. "Wir schaffen hier Wohnungen für Menschen, die sich nicht in der Höhenlage von Beutig oder Annaberg niederlassen können, sondern auf bezahlbaren Wohnraum angewiesen sind", sagte Bürgermeister Alexander Uhlig in seiner kurzen Ansprache. Er erinnerte auch daran, dass dieses Projekt zu einer kleinen Irritation im Gemeinderat geführt hatte, denn als das Gremium den entsprechenden Bebauungsplan endgültig in Kraft setzen wollte, erfuhr es, dass auf dem Areal in der Alemannenstraße schon eifrig gebaut wird. Das sei aber rechtlich in Ordnung gewesen, so Uhlig, da es bei der Offenlage des Bebauungsplans keine wesentlichen Einwände gegeben habe. "Es handelt sich also hier nicht um einen Schwarzbau der GSE", meinte der Bürgermeister lächelnd. Fertigstellung im Frühjahr 2018 Wenn die beiden Gebäude im Frühjahr 2018 fertiggestellt sind, dann können insgesamt 40 eher kleinere Zwei- und Dreizimmer-Mietwohnungen mit einer Größe zwischen 35 und 70 Quadratmetern bezogen werden. Die verlangte Miete wird bei durchschnittlich 7,50 Euro je Quadratmeter liegen. Dies gilt allerdings nicht für zehn besonders vom Land geförderte Wohnungen, die Bedürftige mit einem Wohnberechtigungsschein erhalten können. Dieser 25-prozentige Anteil an geförderten Wohnungen sei üblich, sagte GSE-Geschäftsführer Alexander Wieland, da man eine "gute soziale Mischung" anstrebe. Jede Wohnung verfügt über einen Balkon oder eine Terrasse. Durch die Aufzugsanlagen sind alle Wohnungen barrierefrei erreichbar. Beide Gebäude hat man in Massivbauweise aus Ziegelmauerwerk und Stahlbeton erstellt. Die Beheizung erfolgt mit Wärmepumpen und Gasbrennwertanlagen. Da der Platz im Untergeschoss für einen größeren Keller nicht ausreicht, werden die Lagerräume für jede Wohnung im Dachgeschoss untergebracht. Die Gesamtkosten für den Neubau der beiden Mehrfamilienwohnhäuser liegen bei sechs Millionen Euro.

