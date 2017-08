Schlemmen wie Gott in Frankreich

Sinzheim - Millionen kleiner Handgriffe sind im Vorfeld eines großen Straßenfestes notwendig, wie es in Kartung in diesem Jahr zum 39. Mal stattfindet. Ein paar tausend dieser Handgriffe dürften auf das Konto des Prinzenhof-Teams in der Duttenhurster Straße 14 gehen, das vor allem französische Spezialitäten anbietet. Garage ausräumen, Kühl- und Gefrierschränke, Tische und Bänke transportieren und aufstellen und viel Putzen gehören dazu, bevor der Frankreich-Stand mit der Nummer 31 Gäste willkommen heißt.

Das Prinzenhof-Team um Michael Meier weiß, was ihm jedes Jahr bevorsteht. Seine Frau Silvia, die Nachbarn Marianne und Uwe Huck, Ottilia Kozigk und "Dekorateur" Norbert Richter packen - neben ihrer regulären Arbeit - schon seit Tagen mit an und stehen auch am kommenden Wochenende parat. Aber dabei kommt der Spaß bei ihnen nicht zu kurz, wie man bei einem Besuch feststellen kann. Ob der Crémant schmeckt, muss ja schließlich vorher probiert werden, bevor man ihn seinen Gästen kredenzt. Und während der Vorbereitungsabende wird auch mit anderen Mitstreitern zusammen gevespert.

Hähnchen-Cordon-bleu, gebackener Camembert, Pommes frites, selbst gemachte Quiche Lorraine und Hackfleischbällchen kommen im Hof des Prinzenclub-Präsidenten (PCP) Michael Meier auf den Teller. Hier können die Gäste schlemmen wie Gott in Frankreich.

Bevor aber die Küche in Betrieb genommen werden kann, muss - zusätzlich zu den hygienischen Erfordernissen - auf den Brandschutz geachtet werden. "Ich hab einen ganzen Ordner darüber", erklärt Michael Meier. Beispielsweise müsse im Raum mit den Fritteusen eine Brandschutzdecke parat liegen. Eine Beschilderung für Fluchtwege ist außerdem anzubringen. Und bevor es los gehe, komme die Feuerwehr und nehme alles ab. Abgesehen davon, dass schon vor Jahren ein gesonderter Stromanschuss für die vielen zusätzliche Geräte notwendig wurde, hat auch ein Notlicht für den Fall eines Stromausfalls installiert werden müssen. Neben vier Kühlschränken und zwei Gefriertruhen werden auch zwei Spülmaschinen, ein Mikrowellengerät, eine Herdplatte und eine Zapfanlage aufgestellt. An den zwei Tagen verlassen etwa 250 Cordon bleus, 120Portion Hackfleischbällchen, 50 Camemberts und einige große runde Quiches sowie 100Kilogramm Pommes frites die Küche. Marianne Huck und Ottilia Kozigk haben dann ebenso wie die Bedienungen alle Hände voll zu tun. Beim Kalkulieren der zu bevorratenden Mengen kommt Küchenchefin Marianne Huck ihre 20-jährige Erfahrung zugute. Die Nachfrage hängt auch stark vom Wetter ab, das wissen alle Beteiligten. Geschirr Teller und Besteck, die dem Ehepaar Meier gehören, müssen ebenso vorgespült werden wie die 120 Schorle-Gläser und 80 Bierkrüge.

Bewirtet werden die Gäste auf dem Hof, auf dem ein Zelt mit zwölf Biergarnituren aufgestellt wird. Gut 100 Personen finden dann hier Platz. Ganz in der Nähe spielen am Kartunger Kreuzbrunnen die Top Stars, deshalb braucht der Stand keine eigene Musik.

Schon vor der offiziellen Eröffnung am kommenden Samstag, 17Uhr, sind die "Franzosen" im Einsatz. Ihr Dienst dauert so lange, bis die letzten Gäste gehen, das ist laut Michael Meier erfahrungsgemäß gegen 2Uhr. "Dann kommt noch das Putzen und Aufräumen" - und ein kleiner Abstecher zu den Nachbarständen. Am Sonntag geht es offiziell um 11Uhr weiter.

Weiße T-Shirts und eine blaue Schürze sind das einheitliche Erscheinungsbild des Frankreich-Stand-Personals. Die Herren tragen zudem noch ein kesses Barett und eine blau-weiß-rote Schleife. Alle zusammen freuen sich auf viele Besucher. Dann freut sich nämlich Kassenchefin Silvia Meier über viele klingende Münzen, die, nach Abzug der eigenen Kosten, an die drei veranstaltenden Vereine gehen: den Kartunger Narrenclub (KNC), den Radsportverein "Edelweiß" (RSV) und den Männergesangverein (MGV) - alles für einen gemeinnützigen Zweck.