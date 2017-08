Vom Helikopterflug bis zum Laufstegtraining

Iffezheim - Erlebnis Galopprennen. So oder so ähnlich könnte man das bezeichnen, was sich Rennveranstalter Baden-Racing für die kommende Große Woche vom Samstag, 26. August, bis Sonntag, 3. September, in Iffezheim ausgedacht hat. Neben 50 Rennen gibt es ein breites Rahmenprogramm - unter anderem locken Helikopterrundflüge und der bewährte KSC-Familientag. Und neben den Pferden werden an den Renntagen natürlich auch wieder diverse Promis im Fokus des Führrings stehen. Das Wichtigste rund um die große Woche im Überblick:

Den traditionellen Auftakt in die Große Woche bildet wie jedes Jahr der Empfang der Oberbürgermeisterin im Baden-Badener Casino. Er findet am Freitag vor dem ersten Renntag statt. Der sportliche Auftakt am Samstag steht dann unter dem Thema Nachwuchsförderung. Einige der besten jungen Jockeys werden dabei laut Baden-Racing über ihren Weg in den Galoppsattel berichten.

Ein neues Konzept gibts am Sonntag, 27. August. Der Tag steht unter dem Motto "Galopp trifft Fitness". Auf der Bühne nahe dem Haupteingang wird dafür den ganzen Tag über ein Informationsprogramm mit Darbietungen in Sachen Fitness geboten. Für den besonderen Showeffekt sorgen Akrobaten. Doch nicht nur die Sportler können Luftsprünge unternehmen. Das Team Pitzenmeier bietet einen ungewöhnlichen Ausblick auf die Rennbahn: entweder vom Korb eines Portalkrans aus in 50 Metern Höhe oder für Wagemutigere bei einem Rundflug mit dem Helikopter.

Am Mittwoch gibt es einmal mehr den Tag des Ehrenamts. Über 80 Vereine wurden angeschrieben, einigen ihrer verdienten Ehrenamtler einen Tag im exklusiven Championsclub der Rennbahn zu ermöglichen. Zudem steht das Badener-Gemeindederby an. Hierbei bekommen zehn mittelbadische Kommunen ein Pferd zugelost, das stellvertretend für sie läuft. Titelverteidiger ist Rastatt.

Der KSC-Familientag ist in diesem Jahr um einen Tag nach hinten gerutscht und ist jetzt am Donnerstag, 31. August. Erstmals mit dabei ist das KSC-Kinderland mit Angeboten für die ganz Kleinen. Nicht fehlen dürfen natürlich die Fußballprofis des Karlsruher Sportclubs. Sie werden für Autogramme parat stehen und nehmen unter anderem an einem Fußball-Wettschießen gegen die Besucher teil.

Keine Rennen finden am Freitag statt. Doch für interessierte lohnt sich hier ein Besuch der Jährlingsauktion auf dem Gelände der Baden-Badener Auktionsgesellschaft (BBAG). Sie gehört zu den bedeutendsten ihrer Art.

Ladies Day heißt es dann am zweiten Samstag der Großen Woche, 2. September. Frauen mit Hut oder Fascinator haben freien Eintritt. Auf der Bühne am Haupteingang gibt es dazu wieder ein passendes Programm. Paradiesvogel und Modedesigner Harald Glööckler gibt zudem für geladene Gäste einen Ladies-Lunch. Am Abend findet im Kurhaus der traditionelle Grand-Prix-Ball statt. Er hält auch für nicht geladene Gäste einen optischen Höhepunkt bereit - das obligatorische Höhenfeuerwerk.

Der Hauptrenntag am Sonntag, 3. September, bietet neben Sport auch viel Glamour. So wird wie jedes Jahr beim Prize for Elegance die am elegantesten gekleidete Rennbahnbesucherin gewählt. Die Nationalhymne beim Hauptrennen wird von der amerikanischen Sopranistin Elena O'Connor gesungen. Auf der Bühne am Haupteingang gibt es für die Frau von Welt ein Laufstegtraining. "Zudem wird Hauptsponsor Longine ein riesiges Karussell auf dem Platz errichten", verspricht Baden-Racing-Geschäftsführerin Jutta Hofmeister.

Der Rennplatz öffnet am Wochenende seine Pforten jeweils um 12 Uhr, der erste Rennstart ist jeweils um 13.30 Uhr. Mittwoch und Donnerstag sind wieder After-Work-Renntage. Der Eintritt beträgt dann fünf Euro, die Rennen starten um 16.40 Uhr am Mittwoch und um 16.25 Uhr am Donnerstag. Iffezheimer Bürger haben am Sonntag, 27. August, nach Vorzeigen des Personalausweises freien Eintritt.

Als prominente Gäste haben sich TV-Star Daniela Katzenberger, TV-Show-Bachelor Leonard Freier, Sängerin Marjan Berger und Fitness-Model Mareike Spaleck (27. August) sowie Modedesigner Harald Glööckler (2. September) und Schauspielerin Christine Neubauer, Tagesschausprecherin Judith Rakers, Moderatorin Sandra Kuhn und Miss-Germany Soraya Kohlmann (3.September) angesagt.