Komplett-Umbau wäre zu teuer Von Harald Holzmann Baden-Baden - Der vor einigen Jahren angekündigte grundlegende Umbau der Jugendherberge am Hardberg ist in weite Ferne gerückt. Stattdessen sollen jetzt die Räume Schritt für Schritt saniert werden. Los geht es im kommenden Herbst. "Die ursprünglich geplante große Modernisierung wäre zu teuer", sagte Karl Rosner, der Geschäftsführer des Landesverbandes der Jugendherbergen, auf BT-Anfrage. Dafür wären nach seinen Worten bis zu fünf Millionen Euro fällig geworden. Der Verband sei wegen einer Vielzahl anderer Projekte im Land derzeit aber nicht in der Lage, diese Summe für den Standort Baden-Baden aufzubringen. Stattdessen wolle man jetzt, nachdem man die nötigen Brandschutzmaßnahmen erledigt habe, eine einfache Sanierung angehen, so Rosner weiter. Mit einem Karlsruher Architekturbüro seien in den zurückliegenden Monaten Pläne dafür erarbeitet worden. Das Geld dafür, laut Rosner ein niedriger sechsstelliger Betrag, sei bereits im Verbandshaushalt bereitgestellt. Die Arbeiten werden in den belegungsschwachen Wintermonaten zwischen November und März erledigt. In dieser Zeit könne der Betrieb in der Herberge auch weiterlaufen, da man sich Stockwerk für Stockwerk vornehme. "Oben, unter dem Dach fangen wir an", so Rosner. Bei einer Komplettmodernisierung hätte man die Herberge nach seinen Worten für mehrere Monate ganz schließen müssen. "Standort Baden-Baden ist uns wichtig" Vorgesehen sind laut Rosner unter anderem die Erneuerung der Sanitärräume, ein neuer Bodenbelag, neue Wände und auch die Anschaffung neuer Betten in den Zimmern. "Der Standort Baden-Baden ist uns wichtig", beteuerte Rosner. Nach der Sanierung werde man in der Kurstadt wieder gut dastehen. Die im Jahr 1982 gebaute Wener-Dietz-Jugendherberge in direkter Nachbarschaft des Hardbergbads hat 140 Betten und sollte ursprünglich komplett modernisiert und barrierefrei umgebaut sowie auf etwa 160 Betten erweitert werden (wir berichteten). Der baden-württembergische Jugendherbergsverband hatte dabei ursprünglich auf eine städtische Finanzhilfe gesetzt, mit diesem Anliegen aber beim damaligen Oberbürgermeister Wolfgang Gerstner auf Granit gebissen. Das Modernisierungsvorhaben war daraufhin erst einmal auf Eis gelegt worden.

