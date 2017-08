Begeisterung für alte, robuste Fahrzeuge

Baden-Baden - Der Historische Feuerwehr- und Kulturverein Haueneberstein ist ein kleiner, aber feiner Verein, dessen rührige Mitglieder vor allem eines antreibt: Begeisterung für alte, robuste Fahrzeugtechnik ohne elektronischen Firlefanz. Dazu gehören auch die beiden Brüder Christian und Martin Sölter.

Der Informatiker und der Diplom-Betriebswirt haben das Faible für rustikale, wüstentaugliche Lkw von ihrem Vater Hans-Georg "geerbt", der seine Kinder als Berufssoldat ab und zu mal an Bord solch eines fahrzeugtechnischen "Urviechs" mit ins Gelände nahm. Mit einem bei der Bundeswehr ausgemusterten VW 181, landläufig auch als "Kübelwagen" bezeichnet, begann bei Christian Sölter vor ein paar Jahren die Sammelleidenschaft noch recht bescheiden. Bald stieß auch Martin Sölter dazu, und die Fahrzeugsammlung wuchs um immer größere "Geräte", allesamt mit Allradantrieb.

Das älteste Fahrzeug ist ein mächtiger Magirus-Deutz-Hauber "Jupiter" mit Cabrio-Verdeck und schwerem Kranaufbau aus dem Jahr 1965, der noch bis 2006 bei der Bundeswehr im Einsatz war. "Eine Rarität, um die uns bei Veteranentreffen alle beneiden", sagen die beiden Allrad-Truckfans, ist ein Fünftonner-MAN-G mit ausgebautem Werkstatt-Container. Er sei wegen seines enormen Wendekreises einer der ganz wenigen seiner Art, die überhaupt eine zivile Straßenzulassung bekommen hätten.

Für ihre Sammelleidenschaft brauchten die Sölters natürlich auch Platz. Daheim in Haueneberstein fanden sie keinen, also bauten sie eine eigene Halle im Bühler Industriegebiet. Dort stehen auch noch zwei uramerikanische "White"-Trucks, deren einer sich bereits im fortgeschrittenen Restaurierungszustand befindet, während der andere als Teilelager dient. Benötigte Ersatzteile für die klassischen Highway-Boliden, von denen lange in der Schweiz einige im Einsatz waren, müssen aber in den USA besorgt werden. Für die deutschen "Urviecher" gibt es Ersatzteile zum Teil noch bis heute, werden allerdings selten benötigt. "Die sind so robust gebaut, da geht nicht viel kaputt", sagen die beiden Tüftler. Zumal ihre fahrzeughistorischen Schätze, von denen es in ganz Deutschland höchstens um 1500 Fahrzeuge gebe, kaum mehr als 1000 Kilometer pro Jahr zu diversen Treffen - auch in schwerem Gelände wie auf Truppenübungsplätzen oder Panzerübungsgeländen - bewegt, sonst aber gehegt und gepflegt werden.

Begeistert mit dabei und schon richtige Expertinnen in Sachen Offroad-Lkw sind bei diesen kleinen Abenteuern oft auch Martin Sölters Töchter Sabrina und Desiree. Die Bundeswehr als Hauptlieferant der Sammlung mustere inzwischen ihre Fahrzeuge immer später aus, behalte sie immer länger in Dienst. Und der Platz in der Bühler Halle ist auch schon so gut wie belegt. Nur einen Wunsch hätten die Sammlerbrüder noch: einen Unimog. Vielleicht finden sie ihn ja beim Haxenfest, das der Historische Feuerwehr- und Kulturverein am kommenden Sonntag auf dem Festplatz in der Au veranstaltet. Denn da nehmen die Sölters mit ihrem Fuhrpark ebenfalls teil.