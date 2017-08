Weinguide schätzt "Weinstadt Baden-Baden" Von Christa Hoffmann Baden-Baden - Aufs Baden-Badener Rebland angesprochen, gerät er ins Schwärmen: "Die Landschaft ist wunderschön." Octav Reutter weiß, wovon er redet. Er kennt - nicht nur - das Rebland wie seine Westentasche. Der 57-Jährige bringt Touristen auch die Europametropole Straßburg und den Schwarzwald näher, er ist Natur- und Landschaftsführer, außerdem Schwarzwaldguide seit 2005 und seit zehn Jahren zertifizierter Weinguide. Damit gehört er zu den ersten, die diese Ausbildung 2007 begonnen haben. Dank inzwischen erworbener Zusatzqualifikationen darf er sich auch noch Weinerlebnisführer Baden nennen. Neben Deutsch spricht er Englisch, Französisch und Rumänisch. Seit 20Jahren zeigt der gebürtige Rumäne als Stadtführer Gästen die vielen schönen Seiten der Kurstadt und ist für alle Themenbereiche wie beispielsweise Lichtentaler Allee, Rosengarten und Schriftsteller qualifiziert. Insgesamt seien es 42 Kollegen, allerdings nur zwei, die auch als Weinguide arbeiteten. Wenn die Gäste darüber hinaus auch noch etwas über Wein wissen und diesen auch probieren wollen, sind sie bei ihm an der richtigen Adresse. Das läuft auch über die Baden-Baden Kur und Tourismus GmbH, wo man den unabhängigen Führer buchen kann. Aber er sei auch in den Hotels in der Region bekannt, wenn es eine Nachfrage nach einer Begleitung gebe. Zu seinem Angebot gehört eine Weinwanderung mit Kellerführung und kommentierter Weinprobe. Er hat nicht nur theoretisch viel über Wein gelernt, sondern auch früher in Altschweier eigene Reben gehabt und ist von einem Winzer zwei Jahre lang begleitet worden. "Ich kann über Wein viel erzählen", sagt Reutter, es dürfe aber - je nach Publikum - auch nicht zu fachlich werden, sondern "soll auch unterhalten, spaßig und witzig sein sowie informativ für den Weinkonsum". Wenn Weinkenner kämen, teilten ihm diese oftmals schon im Voraus mit, welche Tröpfchen sie probieren wollten. Nach seiner Ansicht wird "Baden-Baden als Weinstadt zu wenig wahrgenommen". Es gebe kein aktives Angebot, um die Gäste auf diesen Aspekt der Stadt aufmerksam zu machen. Nach seiner Ansicht könne man dieses Potenzial ausbauen. Octav Reutter "erwähnt bei der Stadtführung immer" auch das Baden-Badener Rebland - "gleich am Anfang". Das ist dem charmanten Gästeführer ein wichtiges Anliegen. "Es gibt hervorragende Baden-Badener Weine." Die Stadt biete diesbezüglich alles: Klima, Böden, Geschichte und Lagen. Nicht zu vergessen das Alleinstellungsmerkmal Bocksbeutel in Baden-Württemberg. Das sei auch für Touristen sehr interessant, weiß der Fachmann, der auch für eine amerikanische Kreuzfahrtgesellschaft arbeitet, die Wein-Reisen auf dem Rhein anbietet. Die Gäste der Schiffe, die in Kehl oder Straßburg anlegen, unternehmen Ausflüge zu Weingütern, haben Weinproben an Bord und beschäftigen sich intensiv mit dem Rebensaft. So mancher Gast würde, wenn ihm der Wein hier zusage, nach einem "Distributer" fragen, einem Weinhändler vor Ort. Denn Fluggäste beispielsweise aus China oder Amerika, könnten ja keine Flaschen mitnehmen. www.sightseeing-service.com Zum Thema

