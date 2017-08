"Projekt, das Menschen zusammenbringt"



Baden-Baden (hol) - "Wir finden es toll, dass es so was in Lichtental gibt", sagt Einzelhändler Roland Fitterer. Und so hat das Familienunternehmen auch nicht lange überlegt und spendet 2000 Euro für den Einsatz der Bürgergemeinschaft Unterbeuern im Obstgut Leisberg. "Es ist uns wichtig, dass dieses Gelände für die Bevölkerung geöffnet wird." Es sei ein regionales Projekt - in den Fitterer-Einkaufsmärkten würden viele regionale Produkte vertrieben. Das Obstgut Leisberg und seine Firma passten also gut zusammen. (hol) - "Wir finden es toll, dass es so was in Lichtental gibt", sagt Einzelhändler Roland Fitterer. Und so hat das Familienunternehmen auch nicht lange überlegt und spendet 2000 Euro für den Einsatz der Bürgergemeinschaft Unterbeuern im Obstgut Leisberg. "Es ist uns wichtig, dass dieses Gelände für die Bevölkerung geöffnet wird." Es sei ein regionales Projekt - in den Fitterer-Einkaufsmärkten würden viele regionale Produkte vertrieben. Das Obstgut Leisberg und seine Firma passten also gut zusammen. Die Öffnung des Obstguts für die Öffentlichkeit ist eine Erfolgsgeschichte. Für die Stadt, denn am 10. September soll das fünf Hektar große Areal zwischen Klosterwiese und Stadtwald mit seinen fast 300 Obstbäumen nach vielen Jahren wieder für die Bürger zugänglich gemacht werden. Und auch für die Bürgergemeinschaft, denn seit die Gruppe das Projekt in Angriff genommen hat, ist ein großer Mitgliederzuwachs zu verzeichnen. "Vorher hatten wir 116 Mitglieder - jetzt sind es über 300", sagt Vorsitzende Waldtraud Nölle. "Es ist eben ein Projekt, das die Menschen zusammenbringt", betont Roland Fitterer. Die Spendensumme wird dafür verwendet, Mobiliar für die Küche und den Vorbereitungsraum in der Obstscheune auf dem Gelände anzuschaffen. Waldtraud Nölle und ihr Kollege Peter Böhlen hoffen, dass das Regierungspräsidium in den kommenden Tagen endgültig grünes Licht gibt, damit die Handwerker mit ihren Arbeiten auf dem Areal starten können. "Die Firmen stehen schon Gewehr bei Fuß", sagt Böhlen. Dann wird es zunächst darum gehen, die Strom- und Wasserversorgung sowie eine Abwasserleitung zu verlegen. "Zudem müssen wir das Gelände und das Gebäude gegen Vandalismus absichern", sagt Nölle. Das sei ein großes Problem auf dem Areal, betont sie. Fest steht, dass das Obstgut am Sonntag, 10. September, um 13 Uhr eröffnet wird. Die Bürgergemeinschaft wird an diesem Tag ein kleines Fest ausrichten. Zudem steht bereits der Termin für das große Herbstfest auf dem Areal, das am Sonntag, 1. Oktober, steigen soll. Wie weit die Bauarbeiten bis dahin gediehen sind, das weiß Nölle noch nicht. "Das macht aber nichts", sagt sie. "Gefeiert wird auf jeden Fall." Nicht zuletzt auch deshalb, weil dann die Baumpaten mal nach ihrem jeweiligen Patenbaum schauen und vielleicht auch Äpfel ernten und vor Ort Saft pressen lassen können. Derzeit reifen die vielen Tausend Früchte noch in der Spätsommersonne an den Bäumen. "Hier sind fast ausschließlich spätreifende Sorten angepflanzt worden", sagt Nölle. Die Baumpaten verpassen also noch nichts. Auch die BT-Leser haben vier Bäume zugelost bekommen. Die Sorten: Baumanns Renette, Brettacher, Goldparmäne und Weiße Wachsrenette.

