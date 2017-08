Von Geistern, Grafen und Gastronomen



Von Henning Zorn Baden-Baden - Die Burg Hohenbaden gehört mit Alt-Eberstein und der Yburg zu einem mittelalterlichen Burgenkranz, der das Territorium der Markgrafschaft Baden nach Süden hin absicherte. Heute stehen diese beliebten Baden-Badener Ausflugsziele unter der Oberaufsicht des Finanzministeriums. Einen Eindruck von zuletzt erfolgten Investitionen an den drei Burgen verschaffte sich gestern Finanzstaatssekretärin Gisela Splett. Um insgesamt 60 Liegenschaften, so betonte Splett, müsse sich die Verwaltungsgesellschaft "Staatliche Schlösser und Gärten" in Baden-Württemberg kümmern. Da werde viel Geld investiert in Mauern, "die danach zwar aussehen wie zuvor, doch viel besser halten". Besonders in der Burgruine Hohenbaden (Altes Schloss) der Kurstadt hat sich zuletzt viel getan, wie der Gast aus Stuttgart gestern erfahren konnte. Hier wurden seit 2012 rund 880000 Euro vom Land für den Erhalt der Burg ausgegeben. Dies beinhaltete neben Felssicherungen auch die Instandsetzung der Burgauffahrt, die Installierung einer öffentlichen Toilette und Investitionen in die Entwässerung. Auch die längere Zeit brachliegende Gastronomie ist wiedererstanden. Andreas Falz, Geschäftsführer der Schlösser- und Gartenverwaltung, stellte den neuen Gastronomie-Pächter am Alten Schloss, Wolfgang Scheidtweiler, vor, der dafür gesorgt hat, dass kürzlich der runderneuerte Kiosk am Haupteingang mit Biergarten eröffnet werden konnte. Doch dies soll nur der erste Schritt gewesen sein. Derzeit, so Scheidtweiler, sei man vollauf damit beschäftigt, in etwa vier Wochen das Restaurant in Form einer Interimslösung wieder zu eröffnen. Im Winter sollen dann noch die restlichen Arbeiten - Erneuerung von Toiletten und Gästezimmern - durchgeführt werden. "Bis Ostern 2018 soll dann alles so sein, wie wir es uns vorstellen", betonte Scheidtweiler. Konservator Ralf Wagner, der bei der Schlösserverwaltung unter anderem für die Burgen zuständig ist, informierte über die Entwicklung der ab 1120 schrittweise ausgebauten Burganlage, die bis zur Verlegung des Hofes näher ans Stadtzentrum die Hauptresidenz der Markgrafen von Baden war. Die Burg zeichne sich durch gute Verteidigungsanlagen aus und sei auch nie eingenommen worden. Besonders stellte er den am Ende des 14. Jahrhunderts entstandenen imposanten Bernhardsbau vor. Ebenso trutzig und wehrhaft ist die Burg Alt-Eberstein in Ebersteinburg, die, wie Ralf Wagner der Staatssekretärin erzählte, auch nie eingenommen wurde. Ende des 13. Jahrhunderts hatten die dort ansässigen Grafen von Eberstein die Burg den Markgrafen von Baden überlassen. Wagner erklärte dies mit finanziellen Problemen der Ebersteiner, die Geld für Klöster und die Mitgift ihrer vielen Töchter brauchten. Besondere Charakteristika der Burg seien der massige Bergfried und die hohe Monolithmauer (über dem Parkplatz) ohne Mörtel und Verputz. Der Konservator erzählte auch die traurige Geschichte der Agnes von Baden, die im 15. Jahrhundert 39 Jahre in Alt-Eberstein interniert war und auch dort starb. Ihr Geist soll sich in dem alten Gemäuer immer noch aufhalten, wird erzählt, und Matthias Steiner, Pächter der Burg-Gaststätte, bestätigte mit geheimnisvollem Lächeln: "Die Agnes ist noch da." Manchmal würden sich Türen wie von selbst bewegen. Das Land investierte in den vergangenen fünf Jahren rund 450000 Euro in den Erhalt der Burg Alt-Eberstein, überwiegend ging es dabei um Felssicherung. Größere Maßnahmen sind momentan nicht geplant. Gisela Splett besuchte auch die Yburg im Rebland, früher einmal eine große und wichtige Wehrburg der Markgrafschaft. Hier wurden vom Land seit 2012 etwa 585000 Euro für Erhaltungsmaßnahmen ausgegeben, momentan erneuert man die Wegebeleuchtung. Der Pächter der Burg-Gaststätte, Christoph Wegehaupt, wies auf seinen Wunsch hin, auch das Obergeschoss gastronomisch zu nutzen. Die Landesvertreter, die Splett begleiteten, zeigten Verständnis, wiesen aber auf Auflagen hin, mit denen man sich bei einer Nutzungsänderung auseinander setzen müsse. Abschließend zog die Finanzstaatssekretärin Bilanz: "Die Burgen müssen Besucher anziehen, und bei diesem Ziel sollten alle beteiligten Stellen an einem Strang ziehen. Es zeigt sich auch, wie wichtig dabei das gastronomische Konzept ist."

