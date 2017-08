Luft-Messungen: Bleibt Kurstadt ein "Heilbad"?

Baden-Baden - Darf sich die Kurstadt weiter mit dem Prädikat "Heilbad" schmücken? Das entscheidet sich in den kommenden Monaten. Dann finden nämlich Messungen zur Qualität der Luft in Baden-Baden statt. Diese sind im Zehn-Jahres-Rhythmus vorgeschrieben, um das Prädikat zu überprüfen.

Hintergrund

Vorbereitende Arbeiten für diese Messungen haben bereits begonnen. Das geht aus einem Schreiben von Bürgermeister Michael Geggus an den CDU-Stadtrat Klaus Bloedt-Werner hervor. "Wir planen weitere Messpunkte an verkehrsträchtigen Punkten entlang der B500", heißt es in dem Schreiben. Auf Nachfrage des BT führt Geggus aus, dass es zwei bis drei neue Messpunkte am Zubringer geben wird. "Wir gehen dabei an die Hotspots", betont er. Als Standorte habe man Verfassungsplatz, Ebertplatz und Tausendfüßlerbrücke im Visier. Damit reagiere man auf den auch im Gemeinderat immer wieder geäußerten Vorwurf, dass die einzige Messstation in der Nähe des Zubringers am Aumattstadion an einem recht unbelasteten Standort stehe. "Wir wollen da Klarheit schaffen", sagt er.

"Wir haben den Deutschen Wetterdienst damit beauftragt, die Messungen durchzuführen", erläutert Geggus weiter. Neben den Messungen am Zubringer sind demnach unter anderem auch Messstationen am Hungerberg, in Lichtental sowie in der Innenstadt in der Fußgängerzone und an der Einmündung Sophienstraße/Stephanienstraße vorgesehen. Diese Standorte waren auch bei der zurückliegenden Messung vor zehn Jahren benutzt worden, bei der von Mai 2006 bis Mai 2007 die Luftqualität in Baden-Baden beurteilt worden war. Damals hatten die gemessenen Werte für das Prädikat "Heilbad" gereicht. Die Zusatzindikation "Für Atemwegserkrankungen" ging allerdings verloren, weil die gemessenen Stickoxid-Werte in der Innenstadt deutlich über den gesetzlich vorgegebenen Grenzwerten lagen. Der damalige OB Wolfgang Gerstner erklärte, dass insbesondere das hohe Verkehrsaufkommen in der Innenstadt daran schuld sei und dass sich diese Werte nicht mit einfachen Maßnahmen drücken ließen.

Laut Geggus wird die aktuelle Messreihe wohl im Herbst starten. "Im Herbst 2018 haben wir dann das Ergebnis." Er persönlich habe "überhaupt keine Bedenken, dass wir das Prädikat ,Heilbad' wieder erreichen", sagt Geggus.

Grundlagen für die Messreihe sind in den Begriffsbestimmungen des Deutschen Heilbäderverbandes dargelegt. Darin heißt es, dass für ein Luftqualitätsgutachten Messungen im Ortszentrum, im Kurgebiet und im Verkehrszentrum des zu begutachtenden Ortes vorzunehmen sind. Gemessen werden dabei Belastungen mit Feinstaub, Stickoxiden, Grobstaub und Ruß, und zwar jeweils über den Zeitraum von einem Jahr hinweg. Um das Prädikat "Heilbad" zu erhalten, dürfen dabei im Jahresmittel nur 60 bis 80 Prozent des Wertes erreicht werden, den der Gesetzgeber ansonsten als unbedenklich ansieht.

Bei der Messstation am Aumattstadion werden Werte für Feinstaub, Ozon und Stickoxide ermittelt. Beim Feinstaub gibt es immer wieder mal Überschreitungen des Grenzwerts - bisher an sieben Tagen in diesem Jahr. Bei den Stickoxiden hat es 2017 noch keine Überschreitung gegeben. Grobstaub und Ruß werden dort nicht gemessen.