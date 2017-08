Von Berlin über Köln nach Iffezheim

Iffezheim - Seit 150 Jahren gibt es das Rennen um die "Goldene Peitsche". Als erster Sieger steht 1867 der fünfjährige Hengst "Cobweb" aus dem Stall des Herrn von der Lühe, geritten von W. Little, in der offiziellen Liste. 145 weitere Sieger dieses Prestige-Rennens sind darin verzeichnet. Nur vier Mal (1945 bis 1947 und 1951) wurde diese Prüfung nicht gelaufen.

Die Wiege dieses Rennens stand einst in Berlin. Die Premiere erfolgte 1867 in Tempelhof. Dann übernahm bis 1917 Hoppegarten. Drei Jahre lang war die "Goldene Peitsche" in Grunewald beheimatet, um von 1923 bis 1944 wieder nach Hoppegarten zurückzukehren. 77 Jahre lang wurde also diese Sprinter-Prüfung über 1200 Meter in der deutschen Hauptstadt ausgetragen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg war im besetzten Berlin die Wiederaufnahme des Turfsports zunächst nicht möglich, und so feierte die "Goldene Peitsche" ihre Wiederauferstehung 1948 in Köln. Mülheim war von 1949 bis 1952 die nächste Station. 1951 war das Rennen allerdings ausgefallen. So richtig Fuß fassen wollte diese Prüfung im "Westen" aber nicht, und so herrschte allgemeine Zufriedenheit, als der Internationale Club sich bereiterklärte, die "Goldene Peitsche" zu übernehmen, die dann erstmals 1953 in Iffezheim gelaufen wurde. "Liebesmahl" aus dem Gestüt Rösler, mit Micky Starosta im Sattel, hieß die Siegerin. Der Name der Stute wurde zum Ansporn, und so startete dieses Rennen, das ja "nur" eine in Deutsch-land nicht sonderlich geschätzte Sprinterprüfung war, so richtig durch.

Das internationale Interesse wuchs von Jahr zu Jahr. 1962 verewigte sich die englische Stute "Victorina" als erster ausländischer Sieger in den Annalen. Zwei Jahre später war es der Schwede "Bow Tie", und als dritter Ausländer gewann 1971 der Engländer "Fireside Cat". 1973 erhielt die "Goldene Peitsche den international so wichtigen Status eines Gruppe-III-Rennens und ist seit 1991 in der Gruppe II ein-gestuft. Das schlägt sich mehr als deutlich in der Siegerliste nieder.

In den bisher 44 Rennen seit 1973 stehen nur zehn Sieger aus deutschen Rennställen. Die 34 erfolgreichen Ausländer kamen aus England (17), Frankreich (10), Schweden (3), Österreich (1), Ungarn (1), Holland (1) und zuletzt 2013 Norwegen (1). Beeindruckendster Ausländer war dabei 2008 der ungarische Wunderhengst "Overdose".

Doch was macht den Reiz dieses Sprinter-Rennens aus, was ist daran das Besondere? Mit dem Aufstieg in die Gruppe III erhielt 1973 der Sieger 30000 D-Mark. Ab 1991 waren es 90000 D-Mark, die sich bis zur Euro-Einführung auf 125000 D-Mark steigerten. 2002 betrug der Siegpreis 65000 Euro. Heute steht er bei 40000 Euro. Es ist also nicht das "große" Geld, das lockt. Der Reiz, das Geheimnis, liegt wohl eher beim Ehrenpreis, einer mit einem echten Goldband umwickelten Reitpeitsche, auf dem alle Siegernamen seit 1867 eingraviert sind und die sich Jahr für Jahr um einen Namen verlängert. Vielfach wird diese "Goldene Peitsche" als die schönste Turf-Trophäe bezeichnet, und da sie kein Wanderpreis ist, sondern im Eigentum des siegreichen Pferdebesiters bleibt, ist sie ein ganz besonders begehrtes Objekt für die Trophäenschränke nicht nur der "Großen" in diesem Sport. 1969 wurde dieses "Kronjuwel des Turfsports" in seiner heutigen Form von Juwelier Karl Friedrich geschaffen, Jahr für Jahr neu angefertigt und gestiftet. Seit 2012 fertigt Traudl Andrews aus Neustadt in Handarbeit für Baden-Racing die "Goldenen Peitschen" an. Wert pro Exemplar: rund 5000 Euro.