Weite Wege, neue Kunst und alte Männer

Baden-Baden/Sinzheim - Es gibt gewisse Dinge auf dieser Erde, die unumstößlich sind. Man nennt so etwas ein Dogma. Eine solche ultimative Wahrheit fasste Marcus Tullius Cicero einst mit den Worten "Cuiusvis hominis est errare", zu Deutsch "jeder Mensch kann irren", zusammen. Fehler gehören zum Leben, wie die Luft zum Atmen und niemand ist vor ihnen gefeit, weder Journalisten und Werbetexter noch die kleine Kirchengemeinde, die eine Mitteilung verschickt. Die Missgeschicke sind oft ärgerlich, manchmal aber auch urkomisch; aber sehen Sie selbst.

Dem BT flattern täglich Dutzende Meldungen und Ankündigungen ins Haus, häufig mit sehr amüsanten Stilblüten, gegen die dann und wann aber auch das BT selbst natürlich nicht immun ist. Ein einfacher Tippfehler gibt den Dingen manchmal eine ganz neue Wendung.

So wird sich Kampftrainer Willi Engber wohl heute noch fragen, wo er denn überall hinfahren muss, um das Problem zu umgehen. Ins vielzitierte Timbuktu oder dorthin wo der Pfeffer wächst oder vielleicht reicht doch Rastatt? Schließlich bescheinigte ihm der Schreiber dieser Zeilen einst, er "umreise" die Hauptschwierigkeit seines Kampftrainings bei den Volksschauspielen in Ötigheim. Wobei, bei der Thematik böten sich vielleicht eher Syrien, Afghanistan oder dergleichen als Reiseziel an, da gibt es sicher mehr kampftaktisches Anschauungsmaterial als in der Barockstadt. Eigentlich wollte der Schreiber Engber ja etwas umreißen lassen, aber so schickte er ihn eben auf die Reise durch die Weltgeschichte.

Eine große Zeitspanne eben jener Weltgeschichte erlebte auch ein Pfarrer, der im Raum Baden-Baden, so bescheinigte es ihm eine kirchliche Mitteilung, 40 Jahrzehnte gewirkt hatte. Somit dürfte er der einzige Zeitzeuge sein, der noch von religiösen Unruhen früherer Zeiten, etwa dem Dreißigjährigen Krieg, berichten kann, schließlich begann er sein Wirken vor 400 Jahren, im Jahr 1617, ein Jahr vor Ausbruch der menschenmordenden Tragödie. Wieder nur ein einfacher Tippfehler, eine simple Null zu viel, denn gemeint waren natürlich "4" Jahrzehnte, ebenfalls eine großartige Leistung.

Vier Jahrzehnte eine Institution zu sein, eine bestimmte Sache abzuhalten, zu verleihen oder zu feiern, das kann man gut und gerne und wahrheitsgetreu als Tradition bezeichnen. Doch mancherorts müssten Traditionen eigentlich wie Pilze aus dem Boden sprießen, zumindest, wenn man den Maßstab einer Feuerwehrabteilung aus der Kurstadt zugrunde legt. Die entwarf anno 2016 eine neue Ehrennadel. Dagegen ist nichts einzuwenden, Ehre wem Ehre gebührt - gerade bei Feuerwehrleuten ist das richtig und wichtig. 2017 wurde diese dann zum zweiten Mal verliehen, die Feuerwehr lieferte dazu einen Text und schrieb: "Mit dieser Traditionsnadel wurden ausgezeichnet ...". Das wäre doch mal was für eine muntere Kamindiskussionsrunde mit Markus Lanz unter dem Titel: Ab wann ist eine Tradition eine Tradition? Sobald es mehr als einmal stattfindet, oder doch erst nach dem fünften oder zehnten Mal. Gäste: der Historiker Götz Aly, der Zeitforscher Karlheinz Geißler und Violet Brown, die aktuell älteste Person auf diesem Planeten: Wer außer ihr kann schließlich Traditionen und Zeitspannen besser beurteilen? Nicht Tradi- sondern sensationell ist da ja eher die Mitteilung, die das Polizeipräsidium Offenburg Anfang des Jahres dem BT meldete. Ja, 72 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs griff sie den letzten Spätheimkehrer im Baden-Badener Tunnel auf. Fast 70 Jahre muss er unterwegs gewesen sein aus dem Gefangenenlager in Sibirien in die Kurstadt - dagegen ist die Leistung eines gewissen Clemens Forell im Klassiker "Soweit die Füße tragen" doch ein Lacher. Also stellt sich die Frage, was wollte uns der Dichter damit sagen? Ein Blick in die nächste Zeile der Meldung brachte Ernüchterung, der vermeintliche Spätheimkehrer war nur ein Spätheimkehrender, der sich - wie heißt es so schön - aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums auf dem Nachhauseweg in den Michaelstunnel verirrte.

Für lange Wege eignet sich mitunter vielleicht auch die Weltneuheit, die ein Fahrradclub aus der Baden-Badener Umgebung vertreibt. Er bot auf seiner Auktion "gerauchte" Drahtesel an. Diese Mitteilung stellte die BT-Redakteure - die zugegeben manchmal etwas begriffsstutzig sind - vor ein Rätsel. Geht es hier darum, dass die Fahrräder durch ein rauchiges Bad im Kaminabdampf robuster und länger haltbar sein sollen, gleich einem Schinken, oder handelt es sich um ein modernes Kunstprojekt, bei dem die Clubmitglieder den Rauch ihrer Zigaretten so auspusten, dass sich der blaue Abdampf passend zu ihrem Hobby als Fahrradwölkchen in die Lüfte erhebt? Wir wissen es nicht, aber beides wäre abermals eine echte Sensation.

Sollte es sich um eine Kunstform des Zigarrettenrauchausatmens handeln, wäre das auch etwas für eine Schule im Baden-Badener Raum. Schließlich brauchen die Schüler bei ihrem Suchtverhalten ja auch ein anspornendes Ziel. Denn in seinem Beitrag bescheinigte ein BT-Mitarbeiter der Bildungseinrichtung, sie setze sich "mit herausragendem Engagement für die Gewalt-, Sucht- und Gesundheitserziehung der Schüler" ein. Also, liebe wenig erfolgreichen Ex-Boxer, Hungerhakenmodels und Dopingärzte: An dieser Schule blüht euch möglicherweise eine zweite Karriere als Lehrer, voll verbeamtet versteht sich! Man munkelt, Ex-Footballstar O.J. Simpson habe sich schon um eine Lehrerstelle im Fach Englisch in Kombination mit der Unterrichtseinheit "Wie fliehe ich vor der Polizei" beworben.

Dagegen könnte sich aber möglicherweise von Elternseite einiger Protest erheben. Die Frage ist, ob dieser genauso originell werden wird, wie der einiger Baden-Badener Bürger gegen eine Änderung der Verkehrsführung in der Kurstadt. Denn die Männer und Frauen, 50 an der Zahl, haben sich offenbar in zirkusreifer Manier zu einem Podest aufeinander gruppiert. Leider liegt uns hierzu kein Foto vor, sondern nur die Zuschrift des Initiators mit dem Titel: "Der Podest der Bürger wächst." Wäre das mal Mahatma Ghandi oder Martin Luther King eingefallen. Das hätte sicher mehr Aufmerksamkeit erregt - schon allein, weil das Bild spektakulärer gewesen wäre. Also Hut ab, vor der kurstädtischen Initiative, das ist originell. Oder sollte man sagen, Hut ab vor der Autokorrektur des PC des Schreibers. Denn der wollte natürlich "Protest" statt Podest schreiben, vergaß aber wohl einen Buchstaben und so machte sein Computer vermutlich daraus einen Podest. Maschinen können eben nicht denken, aber dafür können sie uns dann und wann amüsieren.

Aus der gleichen Kategorie stammt wohl auch die Zuschrift einer Mitarbeiterin an das BT. Denn eigentlich wollte sie ja einen Termin im Theater wahrnehmen. Doch dazu gab es keinen Bericht. Offenbar hatte sich urplötzlich unter dem hohen Dach des Gebäudes ein trügerisches Wetterphänomen entwickelt, das in Kombination mit sintflutartigen Regenfällen wohl den Staub hunderter vergangener Vorstellungen aus dem Gebälk spülte und so zu einer Verschlammung des ganzen Gebäudes führte. So oder so ähnlich muss es sich zugetragen haben, schließlich schrieb die verdiente Mitarbeiterin den verdutzen (und wiederum begriffstutzigen - aber das wissen Sie ja jetzt schon) BT-Redakteuren, der Termin sei von ihr "verschlammt" worden...

