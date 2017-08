Fürs Fernsehen mehrfach um den Globus gereist

Baden-Baden - Wenn Heinz Staerk aus seinem reichhaltigen Erfahrungsschatz zu erzählen beginnt, sollte man als Zuhörer viel Zeit mitbringen. Eine Anekdote reiht sich nahtlos an die nächste, jede ist unglaublich spannend und vermittelt das Bild eines durchweg abenteuerlichen Lebens, mit dem der körperlich wie geistig beeindruckend rüstige 92-Jährige mehrere Bücher füllen könnte.

Als 17-jähriger musste er in den Krieg ziehen und kehrte im August 1946 aus französischer Kriegsgefangenschaft heim zurück zu seinen Eltern nach Baden-Baden. Der Wunsch des Funkamateurs, in Karlsruhe Elektrotechnik zu studieren, das damals in der amerikanischen Besatzungszone lag, scheiterte am Widerspruch der Franzosen. Über einen Bekannten erfuhr er von der Suche des Südwestfunks nach Tontechnikern und begann dort am Nikolaustag 1946 seine Ausbildung: "Wir waren gerade mal 40 Leute da oben." Das heraufziehende neue Medienzeitalter wurde beim SWF zeitnah erkannt und Staerk daraufhin bei der französischen Militärwochenschau zum Kameramann umgeschult. Ab 1953 stand er - als erster Deutscher überhaupt - für den SWF hinter den Fernsehkameras.

Im Rückblick bezeichnet er die Anfangsjahre als "knallharten Job". Statt der vorher üblichen 35-Millimeter-Spulen drehte er als einer der ersten deutschen Kameraleute mit einer 16-Millimeter-Ariflex, da galt es mit Batterie ein Gewicht von zehn bis zwölf Kilo zu stemmen, erinnert sich der Fernsehpionier schmunzelnd. Von da an führten ihn seine Fernsehreisen mehrfach rund um den Globus. Der sportbegeisterte Staerk, selbst leidenschaftlicher Segler und Skifahrer, berichtete allein 44 Mal vom Nürburgring und reiste 1955 - wiederum als erster deutscher Kameramann - für die gesamtdeutsche Tagesschau mit dem Team der legendären Silberpfeile nach Argentinien, um über den Großen Preis von Buenos Aires zu berichten. Eher nebenbei lässt er einfließen, dass er dabei auch auf der Estancia von Staatspräsident Juan Perron und dessen Gattin Evita die Errungenschaften des modernen argentinischen Staates filmen sollte. Es sind nicht die einzigen Staatsgrößen, mit denen er während seiner Berufslaufbahn zusammenkam, seine Begegnungen spiegeln ein "Who is who" der Geschichte des 20.Jahrhunderts aus Sport, Politik und Gesellschaft. So filmte er im Hauptquartier von US-General Eisenhower, berichtete von der Indochina-Konferenz in Genf, dem Ungarn-Aufstand oder der Brüsseler Weltausstellung und kam mit dem Krieg in Marokko und Algerien ebenso in Berührung wie dem am Suez-Kanal, eine längere Tour führte durch den Urwald des Kongo.

Gerne erinnert sich der Filmemacher an eine Expedition von 1969 mit seinem Freund Martin Schließler, die beide anlässlich des 200. Todesjahres Alexander von Humboldts auf den Spuren des großen Naturforschers durch halb Südamerika von den peruanischen Anden über den Orinoco und Punta Arenas in Feuerland bis zum 6300 Meter hohen Cimborazzo in Ecuador führte.

Darüber hinaus hat Heinz Staerk mit seiner Kamera tatsächlich Geschichte geschrieben. Bei der Fußball-Welt-meisterschaft in Chile 1962 ging es bei der Begegnung des Gastgebers gegen Italien sehr rüde zu mit einem Tritt in den Hintern sowie einem gezielten Kinnhaken. Rote Karten gab es damals noch keine, doch letztlich konnten Staerks Zeitlupenaufnahmen die Vergehen eindeutig belegen.