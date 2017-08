Breite Baustraße führt durch den Wald zum Tretbecken

Baden-Baden - An der Kneipp-Anlage im Stadtwald in der Nähe der Merkur-Talstation stehen weitere Sanierungsarbeiten an. Damit dabei schwere Baumaschinen eingesetzt werden können, ist in den vergangenen Wochen eine Schotterstraße in den Wald geführt worden.

"Soll man künftig mit dem Auto zur Kneipp-Anlage fahren können?", fragte ein BT-Leser angesichts der Massivität und Breite des neuen Waldweges erstaunt in der Lokalredaktion nach. Nein, heißt es aus der städtischen Pressestelle. Die "kleine Baustraße" sei vorübergehend eingerichtet worden, um bei den Abdichtungsarbeiten am seit vielen Jahren maroden und undichten Kneipp-Becken auch schwere Baumaschinen einsetzen zu können. Diese Arbeiten sollen in den kommenden Wochen beginnen und bis Jahresende abgeschlossen sein. Danach soll das Becken neu gefliest werden, heißt es von der Stadtpressestelle auf Anfrage des BT weiter. Diese Arbeiten können aber erst nach der Frostperiode erledigt werden. Mit einem endgültigen Abschluss sei erst im Mai 2018 zu rechnen, hieß es.

Selbstverständlich werde die Baustraße, für die der Schotter auf einer Kunststofffolie ausgebracht wurde, auch wieder zurückgebaut. Der Forst werde an dieser Stelle auch Neuanpflanzungen vornehmen. Insgesamt seien für die Baumaßnahme inklusive der bereits im Frühsommer erfolgten Reparatur der Zuleitung im Haushalt 65000 Euro eingeplant - 20000 Euro davon kommen, wie berichtet, von einem privaten Spender.

2016 stand das Weiterbestehen der bei Spaziergängern beliebten Anlage infrage. Zeitweise hieß es, dass sich die Stadt eine Reparatur nicht leisten könne und das Kneipp-Becken den Einsparungen der Verwaltung zum Opfer fallen könnte. Es wurde auch darüber nachgedacht, die Wassertretstelle zurückzubauen und an einem anderen Standort neu zu errichten.

Im März dieses Jahres beschloss der Gemeinderat dann aber doch die Reparatur der bestehenden Anlage. Schon wenige Wochen später war die 1,5 Kilometer lange, schadhafte Zuleitung repariert worden. Seither ist das Becken wieder nutzbar, verliert aber noch viel Wasser.

Dieses Wasser kommt aus der Klingelbrunnenquelle. Die Anlage stammt aus den 1930er Jahren. Benannt ist sie nach Dr. Hermann Georg Bauer von Au (1908 bis 1992), der sich als Stadtrat und langjähriger Vorsitzender des Badeärztlichen Vereins um den Fremdenverkehr in der Kurstadt verdient gemacht hat.