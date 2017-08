Bei Familie Vogel dreht sich (fast) alles ums Radfahren

Sinzheim - Es ist nicht ganz einfach, bei Florian und Isabell Vogel einen Termin zu ergattern, um mit ihnen über ihre absolute Leidenschaft, das Radfahren in jeglicher Form, zu sprechen. In der überaus sportlichen Familie, zu der auch die 15-jährige Emily und die 13-jährige Zoe gehören, ist der Alltag nämlich "straff durchgetaktet".

Das sei ein Muss, um ihr umfangreiches Alltagspensum bewältigen zu können, sagt der Familienvater: Job, Schule, Familienleben, vor allem aber eines: So oft es geht intensiv sportliche Höhen- und Kilometer auf ihren unterschiedlichen Bikes, die in ihrem Haus einen ganzen Keller füllen, zu absolvieren. Hauptsache Rad fahren, alles andere muss drum herum passen.

Wenn der 36-jährige Architekturberater in Sachen Fenster, Türen und Fassaden im Außendienst zwischen Freiburg und Karlsruhe unterwegs ist, reist meistens auch ein Fahrrad im Firmenwagen mit. Momentan liegt der Fokus des auch beim Radsportverein (RSV) Bühlertal Aktiven auf dem Rennrad. Wo und wann immer es eine Pause, einen Aufenthalt, irgendeine Gelegenheit gibt, holt er es aus dem Kofferraum und spult sein Tagespensum ab. In der Freizeit daheim sowieso, bei Wind und Wetter, ganz egal. Zwischen 12000 und 15000 Kilometer kommen da im Jahr locker zusammen - inklusive lange, atemberaubende Touren wie etwa 250 Kilometer von Landsberg nach München in acht Stunden. Das 24-Stunden-Mountainbike-Race in Ligurien entpuppte sich in diesem Jahr als wahre Materialschlacht. Der Fahrradverschleiß zwang Vogel zur Aufgabe.

Ein Indiz dafür, dass so intensives Radfahren, wie es die Vogels betreiben, ein teueres Hobby werden kann. Denn Räder in der Klasse, in der sie diese fahren, um auch wettbewerbsmäßig mithalten zu können, kosten schon mal so zwischen 5000 und 10000 Euro. Eine siebentägige Alpenüberquerung von Garmisch-Partenkirchen an den Gardasee schlägt schon allein mit 900Euro Startgeld pro Person plus Hotelkosten zu Buche. "1500 Euro pro Woche sind da nix!", weiß Vogel aus Erfahrung. Sponsoren haben sie keine. Kostenintensive Trainingslager in Mallorca wie bei den Profis sind für sie nicht drin. Wozu auch? Zuhause könne er sein "eigenes Tempo fahren", meint er. Er und seine gleichaltrige Frau Isabell erfreuen sich an der hiesigen Naturlandschaft, die ideal fürs Radfahren in jeder Form sei. Man müsse den Luxus ausgebauter Feldwege, Mountainbike-Trails, aber auch der Wanderwege und der Hütten in der heimischen Umgebung wieder schätzen lernen, sind sich Florian und Isabell einig.

Während er früher erfolgreich beim Handball-Bundesligisten Schutterwald "im Viereck sprang", ehe er das Biken für sich entdeckte, fuhr Isabell, die heute halbtags in einer Apotheke arbeitet, schon als Mädchen rasante BMX- und Downhill-Rennen. Irgendwann kam die Kinderpause. Danach stand fest: "Jetzt müssen wir was zusammen machen!" Jeder hatte ein Mountainbike, ein Cross- und ein BMX-Rad zur Verfügung. Jedoch die Töchter Emily und Zoe teilten nicht unbedingt die Fahrradbegeisterung ihrer Eltern. Dafür stehen sie erfolgreich als Fußballspielerinnen auf Sinzheimer Rasen.

Sportlich ist die ganze Familie also erfolgreich, und auf die "Radsport-Abteilung" der "Vogel-Family" wartet schon am morgigen Sonntag das nächste Highlight: Dann soll's zum Ötztaler Radmarathon nach Sölden gehen. 238 Kilometer und 5500 Höhenmeter warten dort. "Man muss was machen", sind sich beide einig. "Und wenn mal einer keine Böcke hat, sagt ihm der andere: So nicht!" So leicht kapituliert die sportliche Familie vor keiner Herausforderung. Ihr Erfolg ist eben "straff getaktet".