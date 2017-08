Der lange Weg vom Pferd zum Galopper

Iffezheim - 5 Uhr, Regen, das Thermometer zeigt wenig mehr als zehn Grad Celsius. Auf den Straßen von Iffezheim herrscht gähnende Leere - mit einer Ausnahme. Ganz hinten, am Ende der Straße "An der Rennbahn" herrscht schon geschäftiges Treiben. Pferdetrainer Gerald Geisler bespricht sich in seinem Stall mit dem Futtermeister, die ersten Jockeys und das übrige Personal treffen gerade ein. In einer halben Stunde beginnt das Training.

40 Vollblutpferde hat der gebürtige Wiener Geisler in seiner Obhut. Sein Job ist es, aus jungen, unerfahrenen Zweijährigen gut ausgebildete Rennpferde zu machen und die etablierten Galopper möglichst lange auf einem guten Niveau zu halten und zu Siegen zu führen. Auch bei der aktuellen Großen Woche hat er wieder acht Pferde am Start.

Viel Konzentration bei Geislers Arbeit liegt auf dem Nachwuchs - die Etablierten brauchen meist nur noch Konditionstraining. "Die Tiere kommen ja schließlich nicht mit Reiter und als fertiges Rennpferd auf die Welt", schmunzelt der 39-Jährige. Vielmehr ist es von der Geburt eines potenziellen Galoppsportlers bis hin zum Grand-Prix-reifen Rennpferd ein langer und mühsamer Weg, der sich über mehrere Jahre hinzieht.

Er beginnt für die Tiere meist im Alter von knapp eineinhalb Jahren. Am Anfang steht das Basisprogramm eines jeden Pferdes: Einreiten und an das Tragen von Menschen und das Steuern per Zügel gewöhnen, erste Ritte in Schritt und Trab und als erste Rennspezifikation das Vertrautmachen mit der Startmaschine. Erst danach, als Zweijährige, beginnt das eigentliche Renntraining. Und auch dabei stehen zunächst ganz banal anmutende Dinge im Vordergrund: "Wichtig ist anfangs zum Beispiel, dass das Pferd immer geradeaus und nicht in leichten Schlangenlinien über die Bahn läuft. Ist das geschafft, beginnen wir in kleinen Gruppen zu üben, so dass sich die Tiere daran gewöhnen, mit anderen Konkurrenten zu laufen", beschreibt Geisler den tierischen Werdegang. Erst dann geht es für die Tiere auch richtig in den Renntrimm mit Galoppeinheiten von bis zu 1600 Metern.

Ob ein zum Galopper auserkorenes Pferd jedoch überhaupt als solcher taugt, ist immer auch ein wenig Glücksache. Denn oft werden die Tiere bereits als Einjährige zur Auktion angeboten, so auch während der Großen Woche in Iffezheim am kommenden Freitag. Die Auktion im Badischen gilt als eine der bedeutendsten für Jährlinge in ganz Europa.

Was aber macht letztlich ein gutes Rennpferd aus? Da hat jeder sein eigenes Rezept. Für Geisler muss das Gesamtpaket stimmen. "Charakter, Schritt und der Bewegungsablauf. Das beobachtet man am besten schon vor der Auktion auf der Koppel." Und natürlich spielten auch die Vorfahren und deren Erfolge ein Rolle - aber letztlich brauche man schlichtweg Glück. Das zeigen Beispiele wie Danedream oder Overdose. Die Stute Danedream ging einst in Iffezheim als wenig hoffnungsvoller Galopper für schlappe 9000 Euro durch die Versteigerung, galoppierte jedoch in der Folge in nur eineinhalb Jahren 3,7 Millionen Euro an Preisgeldern ein und gilt als eines der besten Rennpferde der Nachkriegszeit. "Und bei Overdose? Da dachten alle, der hat platte Füße und taugt sowieso nichts - der Ersteigerer wollte eigentlich nur die Flugkosten zur Auktion wieder rausholen - und dann das", plaudert Geisler aus dem Nähkästchen und fügt angesichts der 16 Siege von Overdose in 19 Rennen an: "Sowas ist der Traum eines jeden Trainers."

Bei einer solchen Erfolgsgeschichte kommt dem Trainer oft große Bedeutung zu. Denn Pferderennsport hat viel mit Taktik zu tun. Die Trainer müssen den Charakter der Tiere lesen. "Es gibt Pferde, die lieben es, im vollen Spurt andere Galopper zu überholen - die müssen dann bei einem Rennen lange hinten laufen und können am Schluss ihre ganze Power ausspielen. Andere wiederum haben Angst, durch zu viele Konkurrenten zu galoppieren. Solche Tiere sind klassische Frontrunner. Da ist es wichtig, dass sie im Rennen von Anfang an vorne im Feld dabei sind", sagt Geisler. Er macht den Job seit 2001. Bereits seine Eltern züchteten und trainierten Rennpferde. Und auch seine Frau ist im Rennsport eine ganz Große. Eva Maria Geisler, geborene Zwingelstein, gewann allein 2016 als Jockey 36 Rennen. Aktuell macht sie allerdings Babypause.

Die Reiter, die bei Geisler während der Übungsläufe in den Sätteln sitzen, sind alles Profijockeys, die sich nach ihrer Karriere als Trainingsreiter verdingt haben. Ihre Rückmeldung von den Ritten ist für den erfahrenen Trainer, der jedes Galopptraining - sogenannte Lots - selbst an der Bahn mit dem Fernglas verfolgt, enorm wichtig. "Pferde sind Lebewesen, und sie können mir nicht erzählen, wie sie sich fühlen und was sie mögen." Das schnellstmöglich herauszufinden, mache einen guten Trainer aus. "Da darf man sich aber auch nicht scheuen, zu Testzwecken ein Risiko einzugehen und das Pferd ein Rennen mit einer Taktik laufen zu lassen, die vermeintlich falsch ist. Aus Niederlagen lernt man viel mehr als aus Siegen."