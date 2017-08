Kurpark-Meeting: Besucher in Feierlaune



Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Rege Feierlaune zeigten die Besucher am Eröffnungswochenende des Kurparkmeetings, wenn auch ein Regenguss die Party Samstagnacht kurz vor dem regulären Ende des Konzerts abrupt stoppte und die Fans in Scharen flüchteten. Erstmals wurde den Gästen ein besonderer Service zuteil durch neue LED-Leinwände auf der Bühne, über die auch die Rennvideos der Großen Woche in Iffezheim gezeigt werden, um das Turfgeschehen hier hautnah miterleben zu können. Zudem werden die Bands jetzt optisch durch eine noch eindrucksvollere Lichtshow untermalt, die stellenweise mit der romantischen Illumination des Kurhauses konkurrierte. Als weiteres Novum spazieren an den beiden Wochenenden jeweils zwei junge Damen von Baden-Racing in legerer Reitkleidung über das Festareal und bieten Lose an, als Preise winken Eintrittskarten unterschiedlicher Kategorien zu den Iffezheimer Rennen. Sarah Lang und Jennifer Baumann übernahmen den Eröffnungsabend am Freitag und berichteten von vielen interessanten Plaudereien, die sich durch ihre freundliche Ansprache der Besucher ergaben. Stilvoll "behütete" Damen fanden sich an diesem ersten Festwochenende nur ganz wenige ein, das bodenlange Kleid einer Besucherin war jedoch ein echter Hingucker. Gute Laune war Trumpf, selbst eine Bedienung meinte fröhlich: "Die Gäste sind super." Auf die Besucher wartete wieder eine ausgiebige Gourmetmeile. Während sich im hinteren Bereich des Kurpark-Meetings nahe der Trinkhalle die jüngsten Besucher auf dem Kinderkarussell vergnügten, schlenderten die Großen gemütlich über das Kurparkmeeting und suchten einen Sitzplatz. Durch das weitläufige Areal ist noch bis zum kommenden Wochenende für jeden Geschmack etwas geboten. Wer lieber in Ruhe und stilvollem Ambiente plaudern möchte, sucht eher die Distanz zur Musik, während vor der Konzertmuschel Party angesagt ist. Die gastgebende Baden-Baden Events GmbH bemüht sich immer, neben arrivierten Bands wie Groovin Affairs, die am Freitagabend erfolgreich den Kurpark rockten, auch Neuverpflichtungen anzubieten, um ein möglichst breites Publikum anzusprechen. Nachmittags kommen traditionell die Liebhaber von Jazz, Swing, Soul und Blues auf ihre Kosten, abends wird es dann fetziger. Die King Kamehameha Club Band mit ihren Klassikern der 80er und 90er Jahre sowie aktuellen Hits war da allerdings für einen Samstagabend etwas gewagt. Die druckvollen Rhythmen gefielen zwar den Partygängern im Areal vor der Konzertmuschel, die genüsslich abtanzten. Doch vielen anderen Gästen ging der teils hämmernde Discosound gehörig "auf den Keks", und mancher zeigte sich nur noch genervt. Der plötzlich einsetzende Regen sorgte dann für einen verfrühten Abbruch des Konzerts und verleitete etliche Besucher zur Flucht. Eine Riege junger Damen aus Freiburg ließ sich davon jedoch nicht abschrecken. Das Quintett feierte Junggesellinnenabschied, für den sie sich das Kurparkmeeting und vor allem das Casino ausgesucht hatten.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl

Cris Cosmo begeistert in Bühl Bühl (red) - Der Bühler Kultursommer ist zu Ende: Mit entspannter Partymusik, tanzbaren Rhythmen und viel Interaktion mit dem Publikum sorgte die Cris Cosmo Band für beste Unterhaltung der "Daheimgebliebenen". Außerdem bezog er Position gegen Rechts (Foto: mf). » Weitersagen (red) - Der Bühler Kultursommer ist zu Ende: Mit entspannter Partymusik, tanzbaren Rhythmen und viel Interaktion mit dem Publikum sorgte die Cris Cosmo Band für beste Unterhaltung der "Daheimgebliebenen". Außerdem bezog er Position gegen Rechts (Foto: mf). » - Mehr