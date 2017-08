Lampions verzaubern Festmeile







Von Christina Nickweiler Sinzheim - Farbenfroh und mit schmetternden Fanfaren wurde am Samstagnachmittag mit einem Festzug die 39. Auflage des Kartunger Straßenfestes in dem Sinzheimer Teilort eröffnet. Bei dem Zug durch die Festmeile nahmen die Vertreter der Kartunger Vereine bei rund 30 Grad Celsius Außentemperatur in ihren Trachten teil. Mit dabei die Garde des Kartunger Narrenclubs (KNC), die Athleten des Radsportvereins, die Sänger des Männergesangvereins und die Ehrenseeräuber. Der Fanfarenzug "Windeck" aus Bühl führte den Festzug an. Am zentralen Festplatz beim Kreuzbrunnen nahm der Geschäftsführer des Straßenfestes, Jörg Wörther, die Gäste und die Honoratioren dann in Empfang. Von den Einnahmen des Straßenfestes würde die Jugendarbeit in den drei Kartunger Vereinen unterstützt werden. Darüber hinaus werden mit den Einnahmen laut Wörther Projekte für die Ortsverschönerung finanziert. "Bei dem Wettbewerb des Landkreises Rastatt ,Unser Dorf hat Zukunft' war Kartung immer ganz vorne mit dabei", sagte Wörter. Die auf Hochglanz polierten Straßenlaternen, die aufgestellten Fahnen, dekorative Sitzgruppen und Blumenkübel zeugten hiervon. Beim Eröffnungspart wurden zudem von Seeräuberkapitän Rolf Peter einige Personen geehrt (Bericht folgt). Verkleidet als Bienen, unterhielt die KNC-Tanzgarde am Platz beim Kreuzbrunnen die anwesenden Besucher mit einem Showtanz, den die Besucher mit Jubelrufen honorierten. Unter dem Publikum befanden sich zahlreiche Gäste aus der französischen Partnergemeinde Pignan. Bürgermeister Erik Ernst benötigte vier Schläge, bis er mit dem Holzhammer das Bierfass angestochen hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Helfer der Vereine an den mehr als 50 Ständen in den Garagen und Höfen der Anwohner längst die ersten Besucher bewirtet. Sie boten ein vielfältiges Angebot der internationalen Küche. So grillten die Sänger des MGV bei den hoch sommerlichen Temperaturen Spare-Ribs nach amerikanischem Rezept am offenen Feuer. Einige Buden boten Erwachsenen wie Kinder diverse Spiele an. So zog eine Modellautobahn eines Kartungers von rund 27 Meter Länge die Aufmerksamkeit zahlreicher Gäste auf sich, und wer wollte, durfte selbst ein Miniatur-Rennwagen steuern. Besonders eindrucksvoll erwiesen sich die vielen Lampions, die Helfer zuvor in den Vorgärten der Anwohner platziert hatten. Bereits bei Einbruch der Dunkelheit flackerten viele hundert Lichter in den Gärten auf. Bunte Lämpchen entlang der Häusergiebel rundeten die festliche Atmosphäre ab. Die Abendstunden brachten etwas Abkühlung und sorgten für ein ungetrübtes Ambiente. Seit mehr als 34 Jahren sind die Topstars eine feste Größe auf dem Kartunger Straßenfest. Auf der zentralen Bühne beim Kreuzbrunnen sorgten sie mit ihrer Live-Musik dafür, dass manche Gäste spontan zu tanzen begannen. Auf der zweiten Bühne, in der Mitte der Duttenhurster Straße, unterhielt das "Orchestre Arc en Ciel" das Publikum, und am Eingang der Festmeile begrüßte die Live-Band "Mighty Music" die Gäste musikalisch (weiterer Bericht folgt).

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben