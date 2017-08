Nach 30 Jahren ist Schluss

Baden-Baden - Der Terminus "Ende einer Ära" wird oft überstrapaziert, doch in diesem Fall scheint er mehr als angebracht. 30 Jahre ist es her, dass Kunstmaler Klaus Philipp erstmals eine Vernissage mit Pferdebildern im Brenners Park-Hotel in Baden-Baden veranstaltete - jetzt zeigt der mittlerweile 85-Jährige zum letzten Mal seine Kunstwerke während der Großen Woche im Nobelhotel in der Schillerstraße. Die Ausstellung dauert noch bis Montag.

Seine Werke von Pferden zählen zu den bedeutendsten weit und breit - das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" adelte ihn einst gar zum weltbesten Pferdemaler. Philipp selbst hat zu den Abbildungen von diversen Reitsportarten, angefangen vom Galopprennen über Polo bis hin zum Dressurreiten, allerdings ein zwiespältiges Verhältnis.

Er sprach bei der Vernissage am Sonntag mehrfach von der Differenz zwischen Kunstbild und Pferdebild: Zwar versuche er immer, in die Pferdebilder "Kunst" hineinzubringen, doch seinen hohen Ansprüchen scheint dieses Maß nicht immer zu genügen. Die tierischen Malereien sind für ihn eher ein Abbild der Wirklichkeit - deshalb finden sich auf seinen Gemälden auch unschöne Szenen wie Stürze.

Philipp schwimmt damit gegen den Strom, doch das ist genau sein Ding. "Ich war ein Draufgänger, der sich schnell langweilt", bekannte er im Gespräch mit Brenners-Chef Frank Marrenbach. Fast 60 Knochenbrüche während seines Lebens untermauern das. Brüche gibt es in seiner Kunst ebenso wie in seinem Privatleben. Mehrfach änderte er seinen Stil, malte lange Zeit surrealistisch. Die Pferdebilder liefen eher nebenher und wurden vom Künstler auch nur mit P. signiert. Das änderte sich erst, als er einen Kunststudenten darüber schwadronieren hörte, dass gegenständliche Malerei quasi künstlerisch wertlose "Zitronenmalerei" sei. Da wurde die rebellische Ader von Philipp, Fabrikantensohn aus Aue im Erzgebirge und damals im Hauptberuf Polizist, geweckt.

Der Erfolg sprach für sich. Schon Mitte der 1970er Jahre füllten seine Pferdebilder eine ganze Ausstellung in Wien, die Rezensionen in der Presse waren sagenhaft.

Auf der Suche nach neuen Motiven und Stilen bleibt er auch mit 85 Jahren. Er arbeitet stets an mehreren Werken gleichzeitig und oft über einen längeren Zeitraum - "in dieser Ausstellung gibt es sogar mal ein paar Bilder von mir, die tatsächlich fertig sind", sagte er schmunzelnd.