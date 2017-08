In Kartung ist für jeden etwas dabei

Von Christina Nickweiler Sinzheim - Live-Musik satt, ein Flohmarkt und ein extra bestelltes Spielmobil für Kinder mit Spielstraße verschaffte den Gästen am zweiten Tag des Kartunger Straßenfestes, am vergangenen Sonntag, einen bunten und abwechslungsreichen Festbesuch. Mehrere Tausend Besucher trafen auf ein von Vereinen und Bürgern bestens organisiertes Straßenfest. Der erste Festtag war erst spätnachts gegen drei Uhr zu Ende gegangen. Eine leichte Brise machte dann am Tag danach bei sommerlichem Wetter den Gästen das Schlendern über den Trödel- und Kunsthandwerkermarkt und die großzügig dekorierte Feststraße angenehm. Auf dem Flohmarkt wurde für jeden Geschmack etwas geboten: beispielsweise gebrauchte Modelleisenbahnen, Second-hand-Kleider, Bilder und Spielzeug von anno dazumal und Schallplatten. Neben einigen Auswärtigen befanden sich auch Anwohner unter den Personen, die an einem Flohmarktstand ihre Utensilien anboten. Auf der Bühne in der Nähe des Kreuzbrunnens unterhielten die Schlossbergmusikanten aus dem Murgtal in den Nachmittagsstunden die Festbesucher. Den Gästen, die im benachbarten und von den Mitgliedern des Gesangvereins betriebenen Café-Zelt weilten, schien das emsige Festtreiben im Seeräuberdorf zu gefallen. Denn die Plätze an den Café-Tischchen waren sehr begehrt. Eine ausgelassene Stimmung herrschte zudem im Festzelt des Gesangvereins. Dort zog die Live-Band "Arc en Ciel" mit bekannten Liedern die flanierenden Besucher in ihren Bann. Manche Passanten blieben prompt stehen und lauschten der überzeugenden Stimme von Ingrid Chant. Die Pfannen und Grills an Ständen, an denen Gerichte aus verschiedenen Ländern angeboten wurden, waren bis in die späten Abendstunden in Gebrauch. Auf der Bühne an der Festpforte beim Seeräuberkreisel empfingen sechs Blechbläser, "Flaraclara Blech & Wo", aus dem Südschwarzwald die Festbesucher mit feurigen Polkas und rasanten Märschen. Sie rundeten den von den Veranstaltern angekündigten Programmpunkt "Blech- und Polkafestival" ab. Die dort angrenzende Spielstraße samt Spielmobil war ein absolutes Muss für die vielen kleinen Besucher.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Flohmark: Bilanz durchwachsen Baden-Baden (co) - So langsam geht die Flohmarktsaison auf dem neuen Areal des Bauhofes dem Ende entgegen, nur noch ein weiterer Termin im September steht aus. Bisher ist die Bilanz der Händler durchwachsen, doch fast alle würden wiederkommen (Foto: Hecker-Stock). » Weitersagen (co) - So langsam geht die Flohmarktsaison auf dem neuen Areal des Bauhofes dem Ende entgegen, nur noch ein weiterer Termin im September steht aus. Bisher ist die Bilanz der Händler durchwachsen, doch fast alle würden wiederkommen (Foto: Hecker-Stock). » - Mehr Rastatt

Spenden für Patenschulen Rastatt (red) - Die August-Renner-Realschule hat in Nepal verschiedene Patenschulen. Diesen wird regelmäßig Geld gespendet, das durch Aktionen wie Verkäufe auf dem Weihnachtsmarkt, dem Sponsorenlauf und Verkäufe von gebrauchter Schulkleidung eingenommen wird (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Die August-Renner-Realschule hat in Nepal verschiedene Patenschulen. Diesen wird regelmäßig Geld gespendet, das durch Aktionen wie Verkäufe auf dem Weihnachtsmarkt, dem Sponsorenlauf und Verkäufe von gebrauchter Schulkleidung eingenommen wird (Symbolfoto: dpa). » - Mehr