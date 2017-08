Seit mehr als 100 Jahren unverzichtbare Stütze

Baden-Baden - Drei Jahre vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges steht die Stadt Baden-Baden 1911 vor einem erheblichen Problem. Die Wasserversorgung allein mit Quellwasser stößt an ihre Grenzen: Zunächst wird überlegt, im Grobbachtal eine Talsperre zu errichten, doch dann entscheiden sich die Stadtväter, auf damals noch fremder Gemarkung in Sandweier ein Grundwasserwerk zu errichten, blickt Peter Riedinger von den Stadtwerken gegenüber dem BT zurück.

Den Ausschlag gibt damals die Zeit. Denn der Bau einer Talsperre im Bereich des Neuhauses beim Zusammenfluss von Grobbach und Grimbach hätte mehrere Jahre in Anspruch genommen. Doch die Wasserknappheit ist zu akut. Der Schuh drückt sogar so sehr, dass bereits ab 1912 ein Behelfspumpwerk Wasser aus Sandweier nach Baden-Baden fördern muss - drei Jahre, bevor das eigentliche Grundwasserwerk in Betrieb gehen kann. Das liefert heute, mehr als 100 Jahre später, etwa 2,2 Millionen Kubikmeter Wasser mittels mehrerer Pumpen über ein ausgedehntes Leitungsnetz in die Kernstadt.

Gewonnen wird diese Menge aus 20 einzelnen Brunnen, die bereits in den 1910er Jahren errichtet wurden, und einem 1969 gebauten sogenannten Horizontalfilterbrunnen. Die Einzelbrunnen sind je zwischen 25 und 28Meter tief und befinden sich auf dem Gelände des Wasserwerks in einer Reihe mit einem Abstand von je gut 50 Metern. Der Horizontalfilterbrunnen ist ein einzelnes, vier Meter breites Röhrenbauwerk, das 35 Meter tief in den Boden reicht und von dem acht horizontale Stränge sternförmig in jede Richtung ins Erdreich verlaufen und so das Grundwasser in den Brunnenschacht leiten.

Das so in Sandweier gewonnen Quellwasser ist zwischen 30 und 40 Jahre im Boden. Anders als das Quellwasser, das im Baden-Badener Stadtwald gewonnen wird (Teil zwei unserer Serie) und das nur sehr kurze Zeit im Boden verbleibt, enthält das Sandweierer Wasser dadurch nur noch wenig Kohlensäure und hat deshalb einen sehr hohen Härtegrad von 15 bis 16. Die Stadtwerke passen dies an, so dass es in der Stadt überall ein ähnliches Härtegradniveau von zehn Härtegraden gib.

Zudem befinden sich gelöstes Eisen und Mangan im Grundwasser. Dieses wird belüftet und anschließend über Quarzsandfilter "enteisent" und "entmangant".

Seit 1986 funktioniert das, genauso wie das gesamte Wasserwerk, vollautomatisch. Gesteuert wird vom Hauptsitz der Stadtwerke in der Waldseestraße aus. Vor Ort gibt es nur noch PCs und Schaltschränke - sie waren das erste automatische System in den 1980er Jahren.

Als neue Herausforderung kommt wohl in Bälde die Abfilterung von PFC aus dem Grundwasser mittels sogenannter Umkehrosmose und Aktivkohlefilter hinzu. Das so gebundene PFC soll dann - sollte die bis zuletzt noch ausstehende Genehmigung erfolgen - größtenteils in Hochtemperaturöfen verbrannt werden und ein geringer Anteil muss in den Sandbach ausgeleitet werden.

Das Grundwasserwerk verfügt über eine eigene Stromversorgung und hat im Notfall ein Stromaggregat, das die Pumpen für bis zu 100 Stunden bei Volllast mit Strom versorgen kann, erklärt Peter Riedinger. Zudem verfügt die Stadt über einen ausrangierten Tankanhänger, in dem im Falle eines kompletten Ausfalls der Pumpen 15000 Liter an Verteilstellen in der Stadt transportiert werden können. Von den sechs Pumpen in Sandweier laufen im Normalbetrieb aber ohnehin nur zwei. Die anderen arbeiten nur an Spitzentagen beziehungsweise dienen als Reserve.