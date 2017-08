Kompakte Zweizimmerwohnungen gefragt

Kuppenheim



Dachstuhl in Flammen Kuppenheim (red) - Aus noch unbekannter Ursache ist ein Dachstuhl in der August-Scherer-Straße im Kuppenheimer Stadtteil Oberndorf am Freitag gegen 2.20 Uhr in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand nach einer Stunde löschen. Personen wurden nicht verletzt (Foto: red).