Glitzernder Steinbach, historische Häuser

Baden-Baden - Wenn gerade kein Auto fährt, und das kommt leider nur höchst selten vor, dann bietet sich die Yburgstraße in Steinbach mit dem geraniengeschmückten Bach, den einladenden Stegen, den schönen alten Häusern und den Durchblicken auf beiden Seiten bis zu den Weinbergen als wunderbarer Spazierweg an. Dann fällt auch kaum auf, dass es stellenweise keinen oder nur äußerst schmale Gehwege gibt.

Das ist schon oft ein Thema im Rebland-Ortschaftsrat gewesen. Etwa 1,2 Kilometer lang ist die an der Hirschbrücke beginnende Straße, die ein großes Stück beiderseits des Steinbachs verläuft und hinter der Südbadischen Sportschule endet. Dort, wo der Nachbarort Neuweier beginnt, geht sie in die Mauerbergstraße über. Nicht nur wegen der einheimischen Autofahrer ist die Verkehrsbelastung sehr hoch, wie Anwohner klagen, sondern auch, weil die Straße nach Neuweier in die Schwarzwaldhochstraße mündet und für Touristen attraktiv ist.

Einmalig dürfte sein, dass es hier eine Sommer- und eine Winterseite gibt, wobei die Winterseite südlich liegt! Los geht der Rundgang an der Hirschbrücke, die von einem großen alten Kastanienbaum überragt wird. Hell glitzert das Wasser im Sonnenlicht. Angesichts der jahrhundertealten historischen Häuser - man entdeckt über den halbrunden Einfassungen Jahreszahlen wie beispielsweise 1704, 1789, 1791, fühlt man sich in frühere Zeiten zurückversetzt und meint fast, Hufgetrappel und Gerumpel eines Pferdefuhrwerks zu hören. Aber nein, es fährt nur ein Traktor vorbei... Sanierte, aber auch schon sehr lange leise vor sich hin alternde Fachwerkhäuser gibt es zu bewundern und Blumenschmuck an den Fenstern und am Steinbach, von Anliegern gepflegt. Oftmals bilden zwei zueinanderstehende Häuser einen Hof. Einst reichten die sich anschließenden Gärten mehrere Hundert Meter bis an die Reben. In vielen Fällen wichen die Gärten aber inzwischen mehreren (Generationen-)Anbauten. An den Baustilen kann man ablesen, in welchem Jahrzehnt sie entstanden sind. Nach hinten raus hat sich auch eine Fensterbaufirma vergrößert, wie Seniorchefin Erika Dresel berichtet.

Einer der letzten selbstständigen Bäcker in Baden-Baden hat auf der Winterseite seinen Betrieb. Ein paar Meter weiter bietet Andreas Lörch, Obst und Weinbau, auch Eier an. Allerdings klagt Lörch wie andere Anlieger auch - etwa Robert Hauns, geschäftsführender Vorstand der Raiffeisen-Warengenossenschaft Yburg mit dem Milchladen - über die Parksituation auf der Winterseite, aufgrund derer es oftmals kein Durchkommen gebe. Froh ist er allerdings, dass die genannten Nahversorger noch existieren. Das große Verkehrsaufkommen auf der Sommerseite ist laut Hauns auch eine Folge der Entwicklung Neuweiers, die "auf Kosten Steinbachs" gehe. Und es gebe keinen durchgehenden Gehweg, kritisiert er. Das sei besonders brisant, wenn sich zwei Lastwagen begegneten. "Wenn dann dort ein Kind läuft...", lässt Robert Hauns die möglichen schrecklichen Folgen offen. "Die fahren wie die Henker hier", stellt Günther Velten fest, der gerade draußen beim Streichen eines Vordachs ist. Die Stadt, wünscht er sich, müsste hier öfter mal den neuen mobilen Blitzer aufstellen.

In Höhe der Hausnummer 104 endet die Winterseite in einer Sackgasse, davor führt ein Steg auf die Sommerseite. Nach einem brachliegenden Grundstück, auf dem bis vor kurzem eine Tankstelle stand, folgt ein Café. Kurz vor der S-Kurve beim Schwimmbad endet der Gehweg abrupt. Zwar gilt hier auf einem ganzen Stück bereits Tempo 30 für die Verkehrsteilnehmer, aber das hält gefühlt kaum einer ein. Hier die Straße zu überqueren ist also nicht ungefährlich...

Auf der Sommerseite gibt es hier und da kleine, teilweise sehr bunte, gepflegte Vorgärten, manche Bewohner haben sogar Reben gepflanzt. Eine Hausbrennerei liegt wie viele Häuser ganz nah an der Straße. Hier muss man aufpassen, dass einem beim Herausschauen nicht die Nasenspitze abgefahren wird. Davon kann auch Emil Stolz ein Stück weiter ein Lied singen, der in dem alten Haus geboren ist. Seine Großmutter und seine Mutter betrieben hier ein Porzellan-, Weißwaren- und Lebensmittelgeschäft. 1963 hat er das Haus umgebaut. Früher hatte die Familie Pferdefuhrwerke, heute zieht ein "Dieselross" seinen Anhänger, der voll mit frisch geernteten Kartoffeln ist.

Am Postplatz endet der "Straßenausflug" beim noch leerstehenden Gasthaus "Adler". Aber gegenüber kann man einkehren und sich ausruhen.