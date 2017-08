Leo: Zurück auf Anfang

Baden-Baden - Beim zweiten Bauabschnitt auf der Leo-Baustelle ist wieder alles offen: Nachdem die eingegangenen Angebote für die Oberflächengestaltung mehr als doppelt so hoch waren wie die zuvor kalkulierten Baukosten, wurde die erste Ausschreibung nach BT-Informationen wieder aufgehoben - nun soll eine zweite folgen.

Über den Stand der Dinge informierte Bürgermeister Alexander Uhlig gestern den gemeinderätlichen Bauausschuss in einer nichtöffentlichen Sitzung. Auch die Mitglieder des Hauptausschusses waren zu der Zusammenkunft eingeladen worden. Nach BT-Informationen dauerte die Diskussion gut zwei Stunden. Wie berichtet, waren bei der ersten europaweiten Ausschreibung für die Oberflächengestaltung des Platzes nur zwei Angebote eingegangen, das günstigere lag bei rund 4,2 Millionen Euro. Die Verwaltung hatte im Vorfeld weniger als die Hälfte dieser Summe veranschlagt.

Man habe sich aber mit der Kostenschätzung von 1,8 Millionen Euro nicht vertan, betonte Bürgermeister Alexander Uhlig gestern auf BT-Nachfrage: "Die Kalkulation ist korrekt ermittelt worden." Wie das beauftragte Fachbüro den Ausschussmitgliedern gestern darlegte, wurden der Berechnung Preise zugrunde gelegt, wie sie bei verschiedenen Baustellen in der Stadt von Firmen verlangt worden waren: so unter anderem beim ersten Bauabschnitt am Leo, bei den Arbeiten in der Ooser Bahnhofstraße und bei der Beton-Teststrecke auf dem Betriebshof der Baden-Baden-Linie. Dabei wurde für die Kalkulation stets ein Mittelwert gebildet.

Vor diesem Hintergrund hat Bürgermeister Uhlig die Ausschreibung für die Leo-Oberflächengestaltung offenbar bereits am 16. August aufgehoben. Nun sollen die Arbeiten in einem sogenannten offenen Verfahren erneut europaweit ausgeschrieben werden. Zuvor war ein zweistufiges Verfahren angewendet worden, in dem Firmen in einem ersten Schritt ihre Qualifikation nachweisen mussten. Durch die neue Vorgehensweise sollen mehr Unternehmen angeregt werden, sich an der Ausschreibung zu beteiligen, um so auch einen stärkeren Wettbewerb zu erzeugen.

An einer Betonoberfläche wird nach BT-Informationen festgehalten. Wie sehr sich durch die zweite Ausschreibung die Fertigstellung des Platzes verzögert, soll heute bei einer Pressekonferenz bekanntgegeben werden.