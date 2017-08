Greifer kann Teile wie mit spitzen Fingern aufnehmen

Sinzheim - Wie ein urzeitlicher Dinosaurier reißt der 45Tonnen schwere Bagger Betonwände, Metallträger und Dachstuhlbalken aus dem 1973 gebauten Teil der Lothar-von-Kübel-Realschule in Sinzheim. Im Cockpit des Raupenbaggers hat der 47-jährige Michael Keck aus Sand bei Kehl auf seinem pneumatisch gefederten Sitz Platz genommen. Er steuert mit seinen Füßen über vier Pedale die beiden mächtigen Raupenketten und mit den Joysticks in den Händen die Aktionen des Greifarms mit dem angesetzten Werkzeug.

Seit zehn Jahren arbeitet er bei einer Umwelttechnik-Firma in Umkirch bei Freiburg als Baggerfahrer und ist zu 90 Prozent mit Abrissarbeiten beschäftigt.

"Da wir das gesamte Abrissmaterial sortiert in die aufgestellten Absetzcontainer füllen müssen, brauche ich an meinem Bagger mehrere Werkzeuge", erklärt er in einer kurzen Arbeitspause. Meist hat er den Sortiergreifer im Einsatz, mit dem er sowohl große Teile abreißen und transportieren als auch kleine Teile wie mit spitzen Fingern aufnehmen kann. Er knickt aber auch mal mit einer Leichtigkeit einen Stahlträger um, so als wäre es ein Streichholz zwischen seinen kräftigen Fingern.

Benötigt er eines der anderen Anbaugeräte wie die Betonschere, den Stempel, die Schrottschere, den "Pulverisierer" oder einen der verschieden großen Löffel, ist dies dank Schnellwechsel-System und Hydraulik flott erledigt.

"Auf der Baustelle muss Ordnung herrschen" ist seine Devise. Nur so sei ein effektives Arbeiten möglich. Deshalb werden die abgebrochenen Teile entweder direkt in die entsprechenden Container verfrachtet oder auf Haufen geschichtet. So stapelt er Holzbalken in der gleichen Richtung neben- und aufeinander und lädt sie mit dem Greifer in den Container, wo sie dann platzsparend aufeinander liegen. Die großen Betonbrocken wandern auf einen Berg, der schon erhebliche Ausmaße erreicht hat. "Die Brocken werden in Kürze von einem anderen Bagger zertrümmert und vom Baustahl befreit, erläutert der erfahrene Abrissspezialist. So kommen neben Beton auch Stahl, Plastik, Mineralwolle, Glas, Styropor und Holz in die verschiedenen Absetzcontainer. Wenn diese gefüllt sind, werden sie abtransportiert. Neben den Arbeiten, die vom Bagger erledigt werden, sind auch zupackende Hände gefragt. Einer der drei Helfer ist Mihai Florin aus Freiburg. Der aus Rumänien stammende 38-jährige Familienvater wohnt seit fünf Jahren in Deutschland und spricht schon ganz gut Deutsch. "Er ist meine rechte Hand", sagt Michael Keck und lächelt.

"Am Ende der großen Ferien sollen die Abbrucharbeiten so gut wie erledigt sein", erläutert Richard Hörth, Bauamtsleiter der Gemeinde Sinzheim. "Wir wollen, dass die Schüler vom Abrisslärm möglichst verschont bleiben." Im Moment läge alles gut im Bauzeitenplan. Da der Umzug in den neu erstellten Nordflügel noch Ende des Schuljahres vor den Sommerferien bewältigt wurde, konnte mit dem aufwendigen Entkernen des zum Abbruch bestimmten Gebäudeteils sofort begonnen werden. Angefangen bei den Heizkörpern über die Teppichböden, die Innenwände mit den Dämmungen bis zu den Decken aus Weichfaserplatten musste alles raus, bis nur noch das statischeGerippe stand. Die Abrissarbeiten waren öffentlich ausgeschrieben worden, und die Firma bei Freiburg hatte mit ihrem Angebot in Höhe von knapp 200000 Euro Gesamtkosten den Zuschlag erhalten.